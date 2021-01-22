Грязные деньги. Чем можно заразиться от купюр и монет?

А вы знали, сколько микробов живет на купюрах и монетах? Патогенных бактерий одной банкноты вполне хватит на небольшую эпидемию. Так кто же живет на деньгах и чем можно от них заразиться? Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Учитывая, что деньги проходят через множество рук, на них могут попадать возбудители. Условно-патогенные микроорганизмы – это нормальная микрофлора кожи, слизистой кишечника. В норме данные возбудители не вызывают инфекционных заболеваний. Патогенные микроорганизмы при достаточном количестве могут вызывать симптомы инфекционных заболеваний. К ним можно отнести сальмонеллу, норо- и ротавирусную инфекцию.

Кроме обычных бактерий, на деньгах можно обнаружить споры грибов, кишечную палочку и возбудителей гельминтозных заболеваний. Нередко встречаются фрагменты ДНК домашних животных. Екатерина Хомченко:

На поверхности денег, будь то бумажные банкноты либо монеты, возбудители могут сохранять жизнеспособность на протяжении различного времени. Если мы говорим про бактериальные инфекции, то возбудители могут сохраняться от нескольких дней до нескольких месяцев. Если же мы говорим о вирусных инфекциях, то вирусы могут сохраняться от нескольких дней до нескольких недель.

В некоторых странах проблему «грязных» денег решают путем периодической обработки купюр озоном и ультрафиолетом. А вот, например, в Японии банкоматы сами дезинфицируют купюры с помощью кратковременной обработки при температуре 200 градусов. Екатерина Хомченко:

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция может сохраняться на пластиковых поверхностях до девяти дней, на картонных и бумажных – до двух-трех дней. Поэтому при совершении платежей необходимо отдавать предпочтение бесконтактным способам оплаты.