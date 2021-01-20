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«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять?

20 января 2021 09:25
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Обходите сало стороной? И очень зря. На самом деле этот продукт даже во снах сулит процветание и богатство.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -1

Горячие споры вокруг натурпродукта не утихают. Польза или вред? Решили разобраться и мы. Начнем с начинки. Витамины: А, Е, В, D, F, селен, цинк, холин. Источник олеиновой, линоленовой, стеариновой и уникальной арахидоновой кислот. Магия бабушкиного сала в том, что оно улучшает работу мозга и сердечной мышцы, благотворно влияет на почки и выводит из организма лишний холестерин. Как итог – детокс, омоложение и повышение иммунитета.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -4

Ксения Вятская, фуд-коуч:
Более полезной еды, чем традиционная, для каждого человека не существует. В сале никогда не накапливаются вредные вещества. Даже детям первый прикорм дают кусочек сала, чтобы они его полизали. Меня дедушка учил и говорил: «Это жвачка». И мы постоянно жевали эту шкурку и думали: «Да, это точно жвачка, похоже».

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -7

Начиная с того, что шкурка безумно полезна, потому что там и коллаген, который прекрасно поддерживает кожу и женскую, и мужскую, волосы. Сало делает человека красивее и здоровее. Даже вот эта вот щетинка, которая есть в сальной шкурке, оказывается, из нее делают лекарство для онкобольных.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -10

Благодаря салу можно влезть в платье мечты – и это не миф. Желчегонный эффект творит чудеса. Но во всем нужно знать меру, ведь в 100 г содержится примерно 770 ккал. Поэтому не более 20-30 г в день и лучше всего утром натощак. Тогда за день от жира не останется и следа, а запас энергии обеспечен. И забудьте про жареное и копченое сало, оно действительно вредно. Будете злоупотреблять, можете заработать себе ожирение и панкреатит.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -13

Идеальная гастропара – овощи, зелень и специи. Свежий огурчик, квашеная капуста и ржаной хлебушек – пальчики оближешь. Вместе с жирами все витамины усвоятся на ура, а приправы помогут быстрее расщепить жиры.

Ксения Вятская:
Сведения про то, что жиры – это плохо, это все маркетинговый ход, который был еще в 80-х годах, чтобы увеличить продажу сахаросодержащих продуктов. Но теперь мы понимаем, что лучше меньше сахара, да больше жира. И если мы едим хорошенько сало с луком – это все не стоит закусывать магазинными вафлями, печеньем, в чем очень много сахара, очень много углеводов. Если вы уже употребляете животные жиры, то нужно убрать из своего рациона растительные, не жарить котлеты на растительном масле, а переходить к топленому жиру, к топленому салу. Наши предки перетапливали, превращали в жир и употребляли для жарки и выпечки. Традиционное белорусское печенье всегда делалось на смальце.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -16

За рецептами мы отправились на столичный рынок. Мария Николаевна в теме уже больше двадцати лет. Елена Ваенга, Вадим Галыгин и многие другие заказывают у нее сало килограммами. Запах тмина соблазнил, от дегустации не удержались и мы.

Мария Громыко, продавец:
Белое полезно, коронавирус никакой не возьмет. Белое сало расщепляет бляшки в сосудах.

Как его посолить, я вам расскажу. Надо чтобы оно было охлажденное, солить надо вот так вот и положить в ящик, оно месяц полежит в соли, а тогда можно доставать, приправлять и кушать. Чеснок можно добавлять только перед приемом пищи, потому что он окисляется. Одним нравится паприка, другим – укроп, а мне нравится с чесноком, тмином, оно промаринованное и такое вкусное, как шашлык получается.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -19

Наталия Михайловна знает в лицо уже многих академиков, сало их любимый деликатес. Признается, лучше соли еще ничего не придумали. Рассолы делают сало мыльным. Фирменный секрет – белорусские специи, которые по своему аромату и вкусу не заменят ни одни заморские.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -22

Наталия Жгировская, продавец:
Очень вкусно. Кориандр, лавровый лист, тмин, укропчик, душистый перчик, чтобы на сковородке цельным обжарить, потом перемолоть, вкуснее ничего нет. Как я помню, и моя бабушка так делала, и я теперь так молю. Жаль, что мы не можем передать этот аромат зрителю, насколько это вкусно.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -25

При выборе сала обращайте внимание, чтобы кожа была мягкая, тоненькая, легко отщелкивалась. Если нож проходит как по маслу, это лучший вариант с нежнейшим вкусом. И если белое сало может храниться в ящике весь год, то шматки с мясными прослойками нужно обязательно разрезать на кусочки, завернуть в бумажку и отправить в морозилку.

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -28

Наталия Жгировская:
Это ж не сало, это мясо белого медведя. Пусть научатся делать гамбургеры с салом. Но молодежь всегда выбирает «Adidas – три полоски».

«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять? -31

Ешьте сало, будете здоровы, только «утепляйте» душу с умом.

# Продукты питания # Здоровье # Анастасия Макеева # Ксения Вятская # Мария Громыко # Наталия Жгировская # Елена Ваенга # Вадим Галыгин # Фотофакт # Здоровье

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