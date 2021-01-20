«Оно делает человека красивее и здоровее». Чем полезно сало и как правильно его употреблять?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Обходите сало стороной? И очень зря. На самом деле этот продукт даже во снах сулит процветание и богатство.

Горячие споры вокруг натурпродукта не утихают. Польза или вред? Решили разобраться и мы. Начнем с начинки. Витамины: А, Е, В, D, F, селен, цинк, холин. Источник олеиновой, линоленовой, стеариновой и уникальной арахидоновой кислот. Магия бабушкиного сала в том, что оно улучшает работу мозга и сердечной мышцы, благотворно влияет на почки и выводит из организма лишний холестерин. Как итог – детокс, омоложение и повышение иммунитета.

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Более полезной еды, чем традиционная, для каждого человека не существует. В сале никогда не накапливаются вредные вещества. Даже детям первый прикорм дают кусочек сала, чтобы они его полизали. Меня дедушка учил и говорил: «Это жвачка». И мы постоянно жевали эту шкурку и думали: «Да, это точно жвачка, похоже».

Начиная с того, что шкурка безумно полезна, потому что там и коллаген, который прекрасно поддерживает кожу и женскую, и мужскую, волосы. Сало делает человека красивее и здоровее. Даже вот эта вот щетинка, которая есть в сальной шкурке, оказывается, из нее делают лекарство для онкобольных.

Благодаря салу можно влезть в платье мечты – и это не миф. Желчегонный эффект творит чудеса. Но во всем нужно знать меру, ведь в 100 г содержится примерно 770 ккал. Поэтому не более 20-30 г в день и лучше всего утром натощак. Тогда за день от жира не останется и следа, а запас энергии обеспечен. И забудьте про жареное и копченое сало, оно действительно вредно. Будете злоупотреблять, можете заработать себе ожирение и панкреатит.

Идеальная гастропара – овощи, зелень и специи. Свежий огурчик, квашеная капуста и ржаной хлебушек – пальчики оближешь. Вместе с жирами все витамины усвоятся на ура, а приправы помогут быстрее расщепить жиры. Ксения Вятская:

Сведения про то, что жиры – это плохо, это все маркетинговый ход, который был еще в 80-х годах, чтобы увеличить продажу сахаросодержащих продуктов. Но теперь мы понимаем, что лучше меньше сахара, да больше жира. И если мы едим хорошенько сало с луком – это все не стоит закусывать магазинными вафлями, печеньем, в чем очень много сахара, очень много углеводов. Если вы уже употребляете животные жиры, то нужно убрать из своего рациона растительные, не жарить котлеты на растительном масле, а переходить к топленому жиру, к топленому салу. Наши предки перетапливали, превращали в жир и употребляли для жарки и выпечки. Традиционное белорусское печенье всегда делалось на смальце.

За рецептами мы отправились на столичный рынок. Мария Николаевна в теме уже больше двадцати лет. Елена Ваенга, Вадим Галыгин и многие другие заказывают у нее сало килограммами. Запах тмина соблазнил, от дегустации не удержались и мы. Мария Громыко, продавец:

Белое полезно, коронавирус никакой не возьмет. Белое сало расщепляет бляшки в сосудах. Как его посолить, я вам расскажу. Надо чтобы оно было охлажденное, солить надо вот так вот и положить в ящик, оно месяц полежит в соли, а тогда можно доставать, приправлять и кушать. Чеснок можно добавлять только перед приемом пищи, потому что он окисляется. Одним нравится паприка, другим – укроп, а мне нравится с чесноком, тмином, оно промаринованное и такое вкусное, как шашлык получается.

Наталия Михайловна знает в лицо уже многих академиков, сало их любимый деликатес. Признается, лучше соли еще ничего не придумали. Рассолы делают сало мыльным. Фирменный секрет – белорусские специи, которые по своему аромату и вкусу не заменят ни одни заморские.

Наталия Жгировская, продавец:

Очень вкусно. Кориандр, лавровый лист, тмин, укропчик, душистый перчик, чтобы на сковородке цельным обжарить, потом перемолоть, вкуснее ничего нет. Как я помню, и моя бабушка так делала, и я теперь так молю. Жаль, что мы не можем передать этот аромат зрителю, насколько это вкусно.

При выборе сала обращайте внимание, чтобы кожа была мягкая, тоненькая, легко отщелкивалась. Если нож проходит как по маслу, это лучший вариант с нежнейшим вкусом. И если белое сало может храниться в ящике весь год, то шматки с мясными прослойками нужно обязательно разрезать на кусочки, завернуть в бумажку и отправить в морозилку.

Наталия Жгировская:

Это ж не сало, это мясо белого медведя. Пусть научатся делать гамбургеры с салом. Но молодежь всегда выбирает «Adidas – три полоски».