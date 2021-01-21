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Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога

21 января 2021 07:40
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Праздничные застолья оставляют после себя веселые воспоминания и следы не только на талии, но и на лице. Как убрать отечность в домашних условиях и какие процедуры у косметолога помогут вернуть лицу прежний вид, расскажут специалисты.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -1

Витава Брель, врач-дерматовенеролог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:
Вредные продукты накапливаются в клетках кожи и вызывают замедления в них обмена веществ, в результате происходят следующие изменения: появляются отеки, темные круги под глазами, высыпания, мелкие морщинки, шелушение.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -4

Полезными будут увлажняющие и успокаивающие маски – например, альгинатная. Также вернуть коже свежий вид поможет и здоровый образ жизни – сон семь-восемь часов в сутки, свежие фрукты и овощи в рационе.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -7

Витава Брель:
Уход за кожей должен состоять из очищения, тонизирования и увлажнения. Один-два раза в неделю можете сделать очищающую маску на глиняной основе. Если есть шелушения, то увлажняющую маску.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -10

Есть несколько способов избавиться от темных кругов под глазами, но они краткосрочные – это сделать, например, холодный компресс на три-пять минут или использовать патчи.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -13

Этот массаж поможет сохранить вашу кожу лица здоровой и красивой. Показываем пошаговый процесс

Если самостоятельно привести себя в порядок не получается, стоит обратиться к дерматовенерологу. Специалист оценит состояние кожи и назначит необходимые процедуры – чистку лица, химический пилинг, массаж, возможно, потребуется помощь аппаратной или инъекционной косметологии. Что касается массажа, то его можно проводить и в домашних условиях. Как правильно делать, расскажет тренер по фейсфитнесу.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -16

Екатерина Карпилович, косметолог, тренер по фейсфитнесу:
Крупные лимфатические узлы находятся в подмышечных областях. Вытягиваем руку в сторону, натягиваем средний палец и легкими движениями нажимаем в подмышечной области буквально несколько раз. Точно так вы делаете с обратной стороны.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -19

Надавливающими движениями от центра к височным зонам нажимаем пальчиками, делаем это несколько раз.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -22

А также нажимаем несколько раз в области козелка ушей и протягивающими движениями стягиваем вниз.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -25

От спинки носа направляемся надавливающими движениями к периферии.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -28

Пальчики складываем вот так и легкими протягивающими движениями к периферии.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -31

Затем надавливаем в области козелков ушей и стягиваем это вниз.

Нужно запомнить, что все движения желательно делать по жирному крему либо по маслу. Масло можно использовать виноградных косточек, кунжутное масло или то масло, которое есть у вас дома.

Работаем дальше с областью вокруг глаз: от центральной части к периферии. Легкими вдавливающими движениями нажимаем по круговой мышце глаза.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -34

Поверните шею в сторону, от козелка уха протягивающими движениями сливаем лимфу вниз.

Легкими надавливающими движениями плавно надавливаете надключичные, подключичные области и протягивающие движения в подмышечные впадины.

Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога -37

Также скорректировать ситуацию с отеками на лице помогут массажеры для лица, но эффект от них не будет впечатляющим. Самое действенное – это нормализировать питание и образ жизни – больше двигаться, грамотно ухаживать за кожей и чаще бывать на свежем воздухе.

# Здоровье # Здоровье # Витава Брель # Екатерина Карпилович # Диана Лещенко # Фотофакт # Красота

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