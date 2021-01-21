Этот массаж лица поможет сохранить молодость кожи. Мастер-класс косметолога

Праздничные застолья оставляют после себя веселые воспоминания и следы не только на талии, но и на лице. Как убрать отечность в домашних условиях и какие процедуры у косметолога помогут вернуть лицу прежний вид, расскажут специалисты.

Витава Брель, врач-дерматовенеролог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:

Вредные продукты накапливаются в клетках кожи и вызывают замедления в них обмена веществ, в результате происходят следующие изменения: появляются отеки, темные круги под глазами, высыпания, мелкие морщинки, шелушение.

Полезными будут увлажняющие и успокаивающие маски – например, альгинатная. Также вернуть коже свежий вид поможет и здоровый образ жизни – сон семь-восемь часов в сутки, свежие фрукты и овощи в рационе.

Витава Брель:

Уход за кожей должен состоять из очищения, тонизирования и увлажнения. Один-два раза в неделю можете сделать очищающую маску на глиняной основе. Если есть шелушения, то увлажняющую маску.

Есть несколько способов избавиться от темных кругов под глазами, но они краткосрочные – это сделать, например, холодный компресс на три-пять минут или использовать патчи.

Этот массаж поможет сохранить вашу кожу лица здоровой и красивой. Показываем пошаговый процесс Если самостоятельно привести себя в порядок не получается, стоит обратиться к дерматовенерологу. Специалист оценит состояние кожи и назначит необходимые процедуры – чистку лица, химический пилинг, массаж, возможно, потребуется помощь аппаратной или инъекционной косметологии. Что касается массажа, то его можно проводить и в домашних условиях. Как правильно делать, расскажет тренер по фейсфитнесу.

Екатерина Карпилович, косметолог, тренер по фейсфитнесу:

Крупные лимфатические узлы находятся в подмышечных областях. Вытягиваем руку в сторону, натягиваем средний палец и легкими движениями нажимаем в подмышечной области буквально несколько раз. Точно так вы делаете с обратной стороны.

Надавливающими движениями от центра к височным зонам нажимаем пальчиками, делаем это несколько раз.

А также нажимаем несколько раз в области козелка ушей и протягивающими движениями стягиваем вниз.

От спинки носа направляемся надавливающими движениями к периферии.

Пальчики складываем вот так и легкими протягивающими движениями к периферии.

Затем надавливаем в области козелков ушей и стягиваем это вниз. Нужно запомнить, что все движения желательно делать по жирному крему либо по маслу. Масло можно использовать виноградных косточек, кунжутное масло или то масло, которое есть у вас дома. Работаем дальше с областью вокруг глаз: от центральной части к периферии. Легкими вдавливающими движениями нажимаем по круговой мышце глаза.

Поверните шею в сторону, от козелка уха протягивающими движениями сливаем лимфу вниз. Легкими надавливающими движениями плавно надавливаете надключичные, подключичные области и протягивающие движения в подмышечные впадины.