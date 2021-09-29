Прямой эфир

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка

29 сентября 2021 18:50
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Спелая облепиха, душистый имбирь и наливная брусника. Витаминный апофеоз осеннего меню – лучшая подзарядка для иммунитета. Принимается внутрь и обязательно горячим. Следуйте видеоинструкциям столичного бармена.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-1

Вячеслав Бовш, бармен:
Сегодня мы приготовим топ-3 горячих напитка, которые поднимут ваш иммунитет и согреют этой осенью. Первый напиток – это имбирный чай. Для этого нам понадобятся мед, имбирный и лимонный фреш.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-4

Смешанные ингредиенты заливаем кипятком.

Вячеслав Бовш:
В этом напитке калий, магний, фосфор, В1, В12 и витамин С. Он будет полезен каждому.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-7

Следующий напиток – облепиха-миндаль, горячий чай. Для этого понадобятся облепиховый фреш, фреш лимона. В декоре будет слайс апельсина и стружка миндаля.

Начинаем с облепихи. 60 граммов облепихи, 15 граммов лимонного фреша и добьем это горячей водой.100 граммов ягоды облепихи содержат 100 % органических кислот, которые нужны человеку в сутки.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-10

Несколько ароматных мазков, и витаминный натюрморт готов.

Вячеслав Бовш:
Оставляем чай остывать и приготовим третий напиток.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-13

Для него понадобятся специи: корица, бадьян (анис), красный перец. Лимонный фреш, и у нас есть морс, сваренный на грейпфрутовом фреше с добавлением всех этих специй.

Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка-16

Понадобится 60 граммов заготовки, 20 граммов лимонного фреша. Все это зальем горячей водой. Для пикантности и аромата добавим палочку корицы, звездочку аниса и слайс апельсина. Здорового и бодрого утра!

# Рецепты # Здоровье # Вячеслав Бовш # Мария Кронда # Фотофакт

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