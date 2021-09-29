Имбирный чай, облепиха-миндаль и пряный морс. Готовим три согревающих осенних напитка

Спелая облепиха, душистый имбирь и наливная брусника. Витаминный апофеоз осеннего меню – лучшая подзарядка для иммунитета. Принимается внутрь и обязательно горячим. Следуйте видеоинструкциям столичного бармена.

Вячеслав Бовш, бармен:

Сегодня мы приготовим топ-3 горячих напитка, которые поднимут ваш иммунитет и согреют этой осенью. Первый напиток – это имбирный чай. Для этого нам понадобятся мед, имбирный и лимонный фреш.

Смешанные ингредиенты заливаем кипятком. Вячеслав Бовш:

В этом напитке калий, магний, фосфор, В1, В12 и витамин С. Он будет полезен каждому.

Следующий напиток – облепиха-миндаль, горячий чай. Для этого понадобятся облепиховый фреш, фреш лимона. В декоре будет слайс апельсина и стружка миндаля. Начинаем с облепихи. 60 граммов облепихи, 15 граммов лимонного фреша и добьем это горячей водой.100 граммов ягоды облепихи содержат 100 % органических кислот, которые нужны человеку в сутки.

Несколько ароматных мазков, и витаминный натюрморт готов. Вячеслав Бовш:

Оставляем чай остывать и приготовим третий напиток.

Для него понадобятся специи: корица, бадьян (анис), красный перец. Лимонный фреш, и у нас есть морс, сваренный на грейпфрутовом фреше с добавлением всех этих специй.