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Самые чистые микрорайоны Минска: Лошица, Каменная горка и Уручье

22 января 2013 18:05
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Новости Минска. Дышать свободно. Пальму первенства по чистоте среди белорусских городов получил Минск.

Такой вердикт столице вынесли независимые эксперты. Дышать в полную грудь минчанам помогают широкие улицы — вся пыль по ним рассеивается равномерно. А грамотная планировка города обеспечивает хорошую продуваемость.

Столичными лидерами чистоты признаны сразу несколько микрорайонов — Лошица, Каменная горка и Уручье. В списке экологически чистых также улицы Радужная, Нарочанская и Восточная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Здоровье # Экологическая обстановка в Беларуси

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