Самые чистые микрорайоны Минска: Лошица, Каменная горка и Уручье

Новости Минска. Дышать свободно. Пальму первенства по чистоте среди белорусских городов получил Минск.

Такой вердикт столице вынесли независимые эксперты. Дышать в полную грудь минчанам помогают широкие улицы — вся пыль по ним рассеивается равномерно. А грамотная планировка города обеспечивает хорошую продуваемость.

Столичными лидерами чистоты признаны сразу несколько микрорайонов — Лошица, Каменная горка и Уручье. В списке экологически чистых также улицы Радужная, Нарочанская и Восточная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.