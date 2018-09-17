Нужно ли худеть? Задайте себе эти 3 вопроса

Похудеть любой ценой! Именно под таким лозунгом живут миллионы женщин в мире. Но худеют большинство, следуя советам из Интернета, или модным журналам. А это, между прочим – неправильно!

«Можно потерять почку». Названа самая опасная диета

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни – Марта Марудова.

Как определить лишний вес?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Конечно, сейчас медицинская современная наука – есть всевозможные индексы массы тела, их столько много, что человек в них может потеряться. Но, например, в Европе, в США сейчас берутся три критерия: нужно снижать человеку вес или нет. Первый критерий – «Я должен себе нравиться в зеркале», «Я прекрасно себя чувствую в этом весе» и «У меня всё в порядке со здоровьем». Если на эти три вопроса я отвечаю: «Да», – вес снижать не нужно. Если хотя бы что-то из этого выпадает, мы должны задуматься, что необходимо обратиться к специалисту.

Специалист по снижению веса: «Абсолютно все диеты плохи»