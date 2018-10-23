С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?

Процесс пищеварения – сложный механизм. В каждом из этапов прохождения еды по желудочно-кишечному тракту задействован десяток органов. Поэтому крайне важно, чтобы каждый элемент работал чётко, не давая сбоев. Врага нужно знать в лицо. А лучший способ с ним познакомиться – гастроскопия – современный метод диагностики в медицинском центре «Кравира».

Анатолий Богдашич, врач-эндоскопист первой категории медицинского центра «Кравира»:

Она применяется для диагностики состояния слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Неправильное питание – лидер хит-парада. Переедание, недоедание, голодание, нерегулярный приём пищи, химические добавки и перекусы на скорую руку, гарантированно обеспечат поход к гастроэнтерологу. Также в топе: пагубные привычки, стресс, бесконтрольный приём медпрепаратов и несоблюдение санитарных норм.

Анатолий Богдашич:

Чаще всего к нам приходят с гастритами, с эрозиями желудка, эрозиями двенадцатиперстной кишки, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и язвенной болезнью желудка. К нам направляют пациентов на гастроскопию и другие врачи для уточнения диагноза при аллергических заболеваниях, дерматитах, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Изжога, отрыжка, тошнота и рвота – бессменные спутники заболеваний желудочно-кишечного тракта. Татьяне эти симптомы знакомы не понаслышке, ведь она ветеран в войне с безжалостным недугом. По рекомендации друзей женщина решила пройти гастроскопию в медицинском центре «Кравира» для установки точного диагноза.

Татьяна Лакомая, пациентка медицинского центра «Кравира»:

Проблема у меня с желудком – гастроэзофагит, поэтому эту процедуру нужно было пройти. Сначала проходила без седации, простым способом, но у меня плохо получилось. Поэтому пришлось искать, где это можно сделать под наркозом.

Несмотря на то, что современное оборудование нацелено на манипуляции с наименьшим дискомфортом, любое вмешательство в организм ведёт, мягко говоря, к неприятным ощущениям. Медицинский центр «Кравира» заботится о своих пациентах, и предлагает, по желанию, во время гастроскопии, погружать их в медикаментозный сон.

Анатолий Богдашич:

Пациенту вводится медицинский препарат, пациент засыпает. Аппарат вводится безболезненно, не встречая никаких сопротивлений. Подавляется полностью рвотный рефлекс и кашлевой рефлекс. Препарат действует после исследования в течение пятидесяти минут, пациент просыпается и после исследования ничего не помнит, никаких неприятных ощущений. Препарат никак не действует на нервную систему, у пациента остается спонтанное дыхание.