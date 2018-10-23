Прямой эфир

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?

23 октября 2018 09:57
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Процесс пищеварения – сложный механизм. В каждом из этапов прохождения еды по желудочно-кишечному тракту задействован десяток органов. Поэтому крайне важно, чтобы каждый элемент работал чётко, не давая сбоев. Врага нужно знать в лицо. А лучший способ с ним познакомиться – гастроскопия – современный метод диагностики в медицинском центре «Кравира».  

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-1

Анатолий Богдашич, врач-эндоскопист первой категории медицинского центра «Кравира»:  
Она применяется для диагностики состояния слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Неправильное питание – лидер хит-парада. Переедание, недоедание, голодание, нерегулярный приём пищи, химические добавки и перекусы на скорую руку, гарантированно обеспечат поход к гастроэнтерологу. Также в топе: пагубные привычки, стресс, бесконтрольный приём медпрепаратов и несоблюдение санитарных норм.  

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-4

Анатолий Богдашич:  
Чаще всего к нам приходят с гастритами, с эрозиями желудка, эрозиями двенадцатиперстной кишки, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и язвенной болезнью желудка. К нам направляют пациентов на гастроскопию и другие врачи для уточнения диагноза при аллергических заболеваниях, дерматитах, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-7

Изжога, отрыжка, тошнота и рвота – бессменные спутники заболеваний желудочно-кишечного тракта. Татьяне эти симптомы знакомы не понаслышке, ведь она ветеран в войне с безжалостным недугом. По рекомендации друзей женщина решила пройти гастроскопию в медицинском центре «Кравира» для установки точного диагноза.    

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-10

Татьяна Лакомая, пациентка медицинского центра «Кравира»:
Проблема у меня с желудком – гастроэзофагит, поэтому эту процедуру нужно было пройти. Сначала проходила без седации, простым способом, но у меня плохо получилось. Поэтому пришлось искать, где это можно сделать под наркозом.    

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-13

Несмотря на то, что современное оборудование нацелено на манипуляции с наименьшим дискомфортом, любое вмешательство в организм ведёт, мягко говоря, к неприятным ощущениям. Медицинский центр «Кравира» заботится о своих пациентах, и предлагает, по желанию, во время гастроскопии, погружать их в медикаментозный сон.  

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-16

Анатолий Богдашич:  
Пациенту вводится медицинский препарат, пациент засыпает. Аппарат вводится безболезненно, не встречая никаких сопротивлений. Подавляется полностью рвотный рефлекс и кашлевой рефлекс. Препарат действует после исследования в течение пятидесяти минут, пациент просыпается и после исследования ничего не помнит, никаких неприятных ощущений. Препарат никак не действует на нервную систему, у пациента остается спонтанное дыхание.  

С этой проблемой сталкиваются те, кто неправильно питается. Как пройти обследование желудка без неприятных ощущений?-19

Прописная истина гласит – лучшее лечение, это профилактика. Вовремя сделанная гастроскопия предупредит не только проблемы пищеварения, но и риск развития онкологии. Ведь самые опасные опухоли любят прятаться в полых органах, где отыскать их при помощи УЗИ можно, лишь когда они достигают крупных размеров.  

# Реклама # Здоровье # Анатолий Богдашич # Татьяна Лакомая # Фотофакт # Медицина

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