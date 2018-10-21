Принципы гуманизма и конфиденциальности: рассказываем об особенностях Правил медицинской этики, вступивших в силу

Новости Беларуси. На неделе вступили в силу Правила медицинской этики и деонтологии, утвержденные Минздравом еще в августе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По сути, это совокупность норм и принципов поведения медиков и фармацевтов, которые они обязаны соблюдать при выполнении должностных обязанностей. Это в итоге должно привести к повышению доверия населения к системе здравоохранения. Документ небольшой – на три страницы. Кому интересны подробности, Правила можно найти на Национальном правовом интернет-портале. Принципы гуманизма, милосердия, профессионализма, конфиденциальности, толерантности. Чем из этого всего не должен руководствоваться, например, журналист?

Озаботил другой вопрос: а не пора ли написать правила этики пациента? Ни в коей мере не закрывая глаза на очевидные огрехи в нашей системе здравоохранения, все-таки хочется напомнить, что здоровье начинается отнюдь не в стенах поликлиник или больниц. 4 главы и 15 пунктов. Постановление, утверждённое Минздравом, закрепляет принципы отношения медиков к пациентам и коллегам. К примеру, гуманизм, милосердие или толерантность. Дмитрий Боярович, СТВ:

Первый вопрос, который возникает, когда читаешь Постановление: «А что, раньше медики негуманно, не по-доброму относились к пациентам?»

Дмитрий Падуто, заместитель главного врача УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Многие из этих вопросов и раньше присутствовали в нашей работе. В этом документе просто это более систематизировано, собрано. Стало более понятно как для медицинских работников, так и для наших пациентов. Это лишний раз тонизирует медиков развивать эти качества.

Здесь, в 39-й поликлинике Минска, надеются, что Правила помогут прежде всего молодым врачам выбрать нужную модель общения с пациентами. От которых в книге больше слов благодарности, чем жалоб.

Вероника Шибицкая, врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Пациенты приходят, мы их, конечно же, слышим и понимаем. С уважением. Находим варианты диагностики, обследования, решения.

– Новые Правила уменьшают права медиков?

– Я считаю, что нет.

Дмитрий Боярович:

По новым Правилам медики не должны вести себя грубо, формально и нетактично по отношению к пациентам. Мы решили выяснить мнение самих пациентов на этот счёт. «Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко На проблемы в системе здравоохранения не раз обращал внимание Президент. На недавнем совещании Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава. Глава государства отметил: несмотря на успехи отечественной медицины, вопросов здесь не меньше.

Согласно социологическому исследованию, треть населения Беларуси недовольна работой медиков. Особенно в небольших городах (хотя еще 7 лет назад этот показатель был вдвое выше). Социологи отмечают: наша медицина переживает процесс «согласования ожиданий».

Виолетта Шухатович, руководитель Центра социологии культуры и социальной сферы Института социологии НАН Беларуси:

Мы в Беларуси переходим от патерналистской медицины (когда на врача смотрели как на отца родного) к моделям сотрудничества. Для этих моделей очень важно, чтобы и врачи воспринимали больного как личность. Также важно, чтобы и больной понимал, что ресурсы врача не безграничны, что он живет в той же страны, что и мы.

Впрочем, ожидания (прежде всего пациента от врача) согласованы не всегда. Ярче всего это иллюстрирует ситуация в экстренной медицине. Эти фельдшеры станции скорой помощи каждый день на выездах сталкиваются с предубеждённым отношением к себе.

Анна Медведева, фельдшер УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Бывает такое, когда ты приезжаешь на вызов, что тебя начинают снимать на телефон. С порога агрессию проявляют. Они считают, что медики неправильно делают что-то, и мы будем снимать.

Ольга Пивоварова, фельдшер УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Раньше все-таки люди были более уважительные, было больше людей, которые ценили и уважали твой труд. Сейчас отрицательная тенденция.

А порой отношение пациентов к врачам из моральной плоскости переходит в уголовную. К примеру, в Минске 60-летний мужчина, которого доставляли в больницу, избил девушку-фельдшера, когда та попыталась помешать ему выйти из реанимобиля на ходу.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Минску:

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст.339 УК РБ «Хулиганство». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Интересно, что в отношении к коллегам врачи обязаны проявлять корректность, ответственность, пунктуальность. А вне больниц – оказывать медпомощь (если она необходима) в пределах своих возможностей.

Дарина Гулюта, юрист:

Если врач не будет соблюдать данные Правила, будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать каждый случай отдельно. И если будет установлена вина врача, пациент имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда в судебном порядке.