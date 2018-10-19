«На самом деле, их нужно употреблять достаточно редко». Кому стоит принимать витамины, а кому нет?

Принимать аптечные витамины или ограничиться фруктовыми и овощными дарами природы? Этот вопрос, который волнует многих.

Нужны ли нашему организму аптечные витамины? Почему?

Игорь Волынец, терапевт, кандидат медицинских наук:

В аптеках продаётся необозримое количество витаминов, но, на самом деле, они нужны ограниченному количеству людей для употребления, поэтому нельзя сказать, что они не нужны, вообще, но и в то же время увлекаться ими не стоит.

Как часто их стоит употреблять? Кому они необходимы?

Игорь Волынец:

На самом деле, их нужно употреблять достаточно редко, в определённой жизненной ситуации. Например, вы решили заниматься спортом, ходите в тренажёрный зал, там они, действительно, нужны с целью стимуляции иммунитета, общего укрепления, антистрессового воздействия. Это, во многом, обдуманные показания.

Какие витамины не навредят нашему организму, а принесут пользу?

Игорь Волынец:

В аптеках продаётся большое количество витаминов для определённой категории лиц: для беременных женщин, для кормящих мам, для просто для женщин, для спортсменов.

С какого возраста витамины нужны детям?

Игорь Волынец:

Я не сторонник назначения синтетических поливитаминов детям, потому что они могут давать аллергию. И какой-то особой такой необходимости в детском возрасте я не вижу для витаминов.