«На самом деле, их нужно употреблять достаточно редко». Кому стоит принимать витамины, а кому нет?

Принимать аптечные витамины или ограничиться фруктовыми и овощными дарами природы? Этот вопрос, который волнует многих.
Нужны ли нашему организму аптечные витамины? Почему?
Игорь Волынец, терапевт, кандидат медицинских наук:
В аптеках продаётся необозримое количество витаминов, но, на самом деле, они нужны ограниченному количеству людей для употребления, поэтому нельзя сказать, что они не нужны, вообще, но и в то же время увлекаться ими не стоит.
Как часто их стоит употреблять? Кому они необходимы?
Игорь Волынец:
На самом деле, их нужно употреблять достаточно редко, в определённой жизненной ситуации. Например, вы решили заниматься спортом, ходите в тренажёрный зал, там они, действительно, нужны с целью стимуляции иммунитета, общего укрепления, антистрессового воздействия. Это, во многом, обдуманные показания.
Какие витамины не навредят нашему организму, а принесут пользу?
Игорь Волынец:
В аптеках продаётся большое количество витаминов для определённой категории лиц: для беременных женщин, для кормящих мам, для просто для женщин, для спортсменов.
С какого возраста витамины нужны детям?
Игорь Волынец:
Я не сторонник назначения синтетических поливитаминов детям, потому что они могут давать аллергию. И какой-то особой такой необходимости в детском возрасте я не вижу для витаминов.