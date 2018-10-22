Новая французская и ещё 3 вакцины, которыми прививают от гриппа в 2018 году

Новости Беларуси. Впервые белорусские медики в 2018 году используют 4-компонентную вакцину. В чем её преимущество, рассказали в программе «Большой город».

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В отличие от других противогриппозных вакцин, вакцина «Ваксигрипп Тетра» содержит в своём составе дополнительный четвёртый штамм вируса гриппа В. Таким образом, в своём составе содержит 2 штамма вируса гриппа А и 2 штамма вируса гриппа В.

Вакцина «Ваксигрипп Тетра» доступна на платной основе.

На бюджетной основе – вакцина «Гриппол Плюс» российского производства. За счёт средств предприятий и организаций, и личных средств граждан доступны вакцины «Гриппол Плюс», «Инфлювак» (производства Нидерландов), «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп Тетра» францусзкого производства. Все вакцины зарегистрированы на территории Беларуси, сопоставимы по эффективности и имеют опыт применения как на территории нашей страны, так и за рубежом.