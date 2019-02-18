Рецепты правильного питания представили учёные Беларуси

Новости Беларуси. Как сделать рацион белорусов не только вкусным, но и полезным? Этот вопрос в центре внимания ученых Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание уникальных натуральных составов, заменяющих соль и сахар, но при этом позволяющих сохранить вкус блюда – это мировая тенденция. Предложить здоровое меню готовы и отечественные производители: начиная от хлеба, который полезен даже во время диеты, до мармеладок, восстанавливающих энергетический баланс. Репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко о секретах правильного питания.

Ученый с миксером в руках – здесь и не такое бывает. Выпекают, смешивают – одним словом, создают рецепты здорового питания.

Эта одна из последних разработок: сахара ноль, зато витаминов – целый коктейль.

Светлана Томашевич, старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Витаминизированный мармелад. Его разработку мы начали с запроса у Минздрава сведений о том, какие витамины и минеральные вещества являются наиболее дефицитными для детей дошкольного и школьного возрастов в нашей стране. Мармелад обогащен витаминами E, B1, B2, B6. Они способствуют улучшению энергетического обмена, улучшению функционирования иммунной и нервной систем.

А здесь уже оценивают готовый продукт. Его пробуют сертифицированные дегустаторы. Сегодня на тарелке новая колбаса для школьников. Мало соли, никаких красителей, зато укрепляет иммунитет. Но это пока в разработке.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Специалисты уверяют, что враг всех диет – это колбаса. Но отечественный производитель нашел выход и добавил в мясные изделия лактулозу. Так что теперь они, наоборот, способствуют пищеварению.

Специалисты изучили рацион белорусов. К сожалению, недостаточно на столе морепродуктов, витаминов (особенно D и группы B). Зато много сахара, соли, ароматизаторов и красителей.

Ученые нашли способ сделать привычное меню не только вкусным, но и полезным. К примеру, сахар заменил пектин, который содержится почти всех фруктах и ягодах. К тому же ингредиент очень необходим организму для его нормальной работы.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Это бифидобактерии для нормализации пищевой микрофлоры. Это витамин D, который крайне необходим растущему детскому организму. Это кальций, может быть.

Все элементы, которых в силу климатических условий в недостаточном количестве, желательно ввести в тот продукт, который массово используется, для того, чтобы поддержать баланс правильного питания.

Функциональное питание – на него сделали ставку еще в 90-х в Японии. Теперь ЗОЖ-гастрономия в тренде во всем мире. Модное меню уже создали и белорусы.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности:

Целый тренд, над которым работает наука сегодня во всем мире – чтобы по-другому уже немножко сделать наше питание. Более правильным для всех групп населения.