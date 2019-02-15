«Для сердца такого жёсткого подбора не надо». Как выбирают органы для пересадки?

10 лет назад в Беларуси впервые произвели пересадку сердца. За это время отрасль в стране стала одним из самых динамичных и развивающихся направлений в медицине.

Уже в 2011 году наша страна вошла в ТОП-50 самых развитых трансплантационных держав в мире. А по итогам минувшего года, мы уже в двадцатке лидеров. К слову, единственная страна в СНГ, кто добился такого результата.

Сейчас трансплантационные центры созданы во всех регионах Беларуси, последний появился в Могилёве в январе 2018 года. Как бьются пересаженные сердца?

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология» – Вадим Шумовец.