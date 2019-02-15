«Для сердца такого жёсткого подбора не надо». Как выбирают органы для пересадки?
10 лет назад в Беларуси впервые произвели пересадку сердца. За это время отрасль в стране стала одним из самых динамичных и развивающихся направлений в медицине.
Уже в 2011 году наша страна вошла в ТОП-50 самых развитых трансплантационных держав в мире. А по итогам минувшего года, мы уже в двадцатке лидеров. К слову, единственная страна в СНГ, кто добился такого результата.
Сейчас трансплантационные центры созданы во всех регионах Беларуси, последний появился в Могилёве в январе 2018 года. Как бьются пересаженные сердца?
«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология» – Вадим Шумовец.
Бывает такое, что полученный орган не подходит для пересадки? Как подбирают органы?
Вадим Шумовец, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Существует целая система этого подбора, т. е. есть исходные клинические данные, которые должны совпадать. Если для пересадки печени, то надо более серьёзный подбор на генетическом уровне, то для пересадки сердца такого жёсткого подбора не надо. Должны быть рост-весовые характеристики. Каждый из нас представляет, что человек, который весит, допустим, больше чем 100 кг, даже если сердце будет здоровое, но 60-килограммовый человек не может прокачать физически, законы физики.
А мужчина и женщина – тоже важно?
Вадим Шумовец:
Это непринципиально в любой трансплантологии.