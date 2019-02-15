Прямой эфир

Может ли живой человек стать донором органов и каких именно?

15 февраля 2019 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология» – Вадим Шумовец.

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо

Может ли живой человек стать донором, который готов пожертвовать своей жизнью, например, ради жизни своего ребёнка?

Вадим Шумовец, заведующий вторым кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
В трансплантации сердца это невозможно. Есть родственная трансплантация почки, это такая относительно развитая, это возможно выполнение по закону. Есть сплит-трансплантация печени, когда живой человек может пожертвовать долей печени для того, чтобы пересадить ребёнку. Я нюансов не знаю. Есть такой механизм. По сердцу такого, конечно нет.

Может ли живой человек стать донором органов и каких именно?-1

# Здоровье # Здоровье # Вадим Шумовец # Фотофакт # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
«Для сердца такого жёсткого подбора не надо». Как выбирают органы для пересадки?
15 февраля 2019 11:29

«Для сердца такого жёсткого подбора не надо». Как выбирают органы для пересадки?

Как формируется лист ожидания трансплантации донорских органов?
15 февраля 2019 11:29

Как формируется лист ожидания трансплантации донорских органов?

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо
15 февраля 2019 10:38

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо