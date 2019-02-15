Может ли живой человек стать донором органов и каких именно?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология» – Вадим Шумовец.

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо

Может ли живой человек стать донором, который готов пожертвовать своей жизнью, например, ради жизни своего ребёнка?

Вадим Шумовец, заведующий вторым кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

В трансплантации сердца это невозможно. Есть родственная трансплантация почки, это такая относительно развитая, это возможно выполнение по закону. Есть сплит-трансплантация печени, когда живой человек может пожертвовать долей печени для того, чтобы пересадить ребёнку. Я нюансов не знаю. Есть такой механизм. По сердцу такого, конечно нет.