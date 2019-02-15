Беларусь лидирует в СНГ по количеству трансплантаций

Новости Беларуси. Беларусь – абсолютный лидер в странах СНГ по количеству операций по пересадке человеческих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую трансплантацию сердца провели в Минске 10 лет назад.

Теперь наши хирурги спасают жизни не только белорусов, но и помогают соседям: Украине и Закавказским республикам. Для этого есть и нужная законодательная база. Вопросы донорства и трансплантации в ней основаны на презумпции согласия.

Юрий Островский, кардиохирург, доктор медицинских наук, академик НАН Беларуси: Это очень прогрессивный закон, который даёт карт-бланш на трансплантацию любых органов. Не только сердца, но и печени, почек, лёгких и так далее. Средний уровень летальности по стране после кардиохирургических вмешательств составляет 2,3-2,5%. Это очень хорошо.

В Беларуси появились особые лекарственные препараты, технические устройства, которые заменяют сердце на этапе, пока человек ждёт орган от донора. Очереди на такие операции – нет. В то же время требуют решения проблемы в вопросах пересадки почек. Соответствующий законопроект внесён в Палату представителей.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Количество трансплантаций почки от живого донора в Европе составляет где-то 20% от общего числа. У нас в стране в 2018 году – только 2%. Понятно, что эту пропасть надо преодолевать. Понятно, что надо мотивировать людей.

С другой стороны, законодательно нужно дать возможность, учитывая наши маленькие белорусские семьи, расширить перечень доноров, включив туда двоюродных братьев и сестёр.