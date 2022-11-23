Можно ли самому себе назначать витамины? Ответила врач

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что говорят врачи, какие витамины нужно принимать для профилактики заболеваний? Можно ли тот же самый пресловутый витамин D назначать себе самому?