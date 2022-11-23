Можно ли самому себе назначать витамины? Ответила врач

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что говорят врачи, какие витамины нужно принимать для профилактики заболеваний? Можно ли тот же самый пресловутый витамин D назначать себе самому?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:
Мы находимся в широтах больше северных, когда световой день у нас зимой короткий. Естественно, витамин D мы получаем от солнышка. Сейчас, в осенне-зимний период, на который приходится наибольший пик различных заболеваний, иммунитет у нас снижается, практически у всех идет недостаток витамина D. Поэтому с профилактической дозой человек в этот период может принимать витамин D, но не с лечебной. Они очень значительно разнятся по своему количеству. Если уже человек сдал анализ, у него доказанный дефицит витамина D в цифровом показателе, то идет назначение лечебной дозы препарата опять же врачом, не самим пациентом.
Постельный режим и обильное питье. Могут ли при простуде дать больничный, если нет температуры – подробнее здесь.