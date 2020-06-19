«Пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, пропало обоняние». Как оператор СТВ заболел коронавирусом. И вылечился

Одышка и потеря вкуса – первые гости при коронавирусной инфекции. История Валерия Науменко началась именно с таких, безобидных, на первый взгляд, симптомов. Валерий Науменко:

Я дома находился на самоизоляции, как контакт первого уровня. Позвонили, сказали, что у вас положительный результат. Уже перед тем, как они сообщили, у меня уже начинались такие симптомы, как прыжки давления, пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, но я это все относил к простуде, пропало обоняние у меня.

Когда сил самостоятельно бороться с коварной инфекцией уже не осталось, Валерий Николаевич обратился к профессионалам. Медики скорой помощи выявили у мужчины пневмонию и настояли на госпитализации. Валерий Науменко:

Паника только у людей. Приехал в больницу, там все спокойно. Сказали сдать анализы крови, идти на рентген, потом отправили в палату. Им, конечно, очень тяжело медсестрам, врачам. Все делают самоотверженно свою работу. Мне везде попадались на пути очень хорошие люди.

С этого дня и началась усердная борьба за жизнь. Ежедневные обследования и слаженная работа медиков вскоре сделали свое дело. Ведь впереди пациента Науменко ждали заветные слова: результат теста – отрицательный. Валерий Науменко:

Потом две недели у меня был период реабилитации. Это, вообще, почти как санаторий, все процедуры: и лазерное лечение, и спелеолечение, и физкультура, и магниты – все отлично, кроме танцев.

С легкой походкой и счастливой улыбкой – именно так Валерий Николаевич вернулся победителем в родные стены телеканала CТВ. Теперь, отправляясь на съемочную площадку, оператор, не скрывая эмоций, делится: благодаря подвигу медиков, чувствует себя прекрасно.