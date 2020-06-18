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Жара: что нужно помнить гипертоникам и сердечникам

18 июня 2020 08:47
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Жара в первую очередь опасна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В программе «Большой город» напоминаем, что должны помнить граждане этой категории.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Во время такой температуры могут обостряться хронические заболевания. Особенно – сердечно-сосудистые и заболевания дыхательной системы. Надо продолжать лечение, которое назначено врачом. Если есть сомнения – можно ли выходить на улицу или нельзя, надо проконсультироваться с врачом, можно ли с данным заболеванием быть на улице при такой жаре. А возможно, нужно обратиться в поликлинику для корректировки лечения, чтобы поменять назначенные лекарства.

# Заболевания сердечно-сосудистой системы # Здоровье # Александр Жинко # Илона Волынец

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