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Главврач станции скорой помощи: «Аппараты ИВЛ у нас есть в достаточном количестве. Кислородные ингаляторы тоже»

18 июня 2020 09:05
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В программе «Большой город» обсудили вопросы технической обеспеченности Городской станции скорой помощи.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
На сегодняшний день у нас есть все. У нас хватает средств индивидуальной защиты, если мы говорим про коронавирус. Лечения специфического на данном этапе мы не проводим. Мы проводим только симптоматическое – для этого у нас тоже есть все.

Что касается заболеваний дыхательной системы – аппараты ИВЛ у нас есть в достаточном количестве. Кислородные ингаляторы тоже в достаточном количестве, пульсоксиметры тоже у всех бригад.

И это будет касаться абсолютно любых заболеваний, любых состояний, при которых мы оказываем помощь на нашем этапе. Это и обыденной жизни, не только в отношении коронавируса.

# Скорая помощь # Здоровье # Александр Жинко # Илона Волынец

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