Главврач станции скорой помощи: «Аппараты ИВЛ у нас есть в достаточном количестве. Кислородные ингаляторы тоже»

В программе «Большой город» обсудили вопросы технической обеспеченности Городской станции скорой помощи.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

На сегодняшний день у нас есть все. У нас хватает средств индивидуальной защиты, если мы говорим про коронавирус. Лечения специфического на данном этапе мы не проводим. Мы проводим только симптоматическое – для этого у нас тоже есть все.

Что касается заболеваний дыхательной системы – аппараты ИВЛ у нас есть в достаточном количестве. Кислородные ингаляторы тоже в достаточном количестве, пульсоксиметры тоже у всех бригад.

И это будет касаться абсолютно любых заболеваний, любых состояний, при которых мы оказываем помощь на нашем этапе. Это и обыденной жизни, не только в отношении коронавируса.