Психолог: «Трудоголизм – это одна из форм зависимости. Такая же, как и никотиновая и алкогольная»

«Выберите работу по душе и тогда вам не придётся работать ни дня». Идею древнего мыслителя благополучно подхватили финансовые гиганты по всему миру. И вряд ли знал тогда Конфуций, что в XXI веке его изречение окажется прямой инструкцией к действию?! Быть мастером в своем деле, превращать работу в стиль жизни – сегодня это модно. И неудивительно, что у многих карьеристов любовь к профессии трансформируется в нездоровую зависимость, из-за которой начинают страдать другие сферы их жизни.

Марина Прохорова, психолог:

Трудоголизм – это одна из форм зависимости, такая же как и никотиновая, алкогольная, шопоголизм. Зачастую человек стремится достичь очень многого и сразу и, естественно, начинает игнорировать базовые потребности, своё физическое состояние. Здесь очень легко вогнать себя в стресс. Человек может, в конечном итоге, столкнуться с конкретной психосоматикой.

Виктория – директор собственного рекламного агентства. Успешная бизнесвумен, как принято говорить, сделала себя сама, от того процветание своего бизнеса стало для девушки смыслом существования.

Виктория Шайбак, директор рекламного агенства:

Безусловно, наша работа очень интересная. Она требует и физических, и моральных колоссальных затрат. Порой просто не удаётся зафиксировать самые важные моменты, потому что эти моменты, как оказывается, потом проходят на работе, во время рабочих процессов. Работа превращается в жизнь.



Трудоголизм – бич нашего времени. Коварность феномена заключается в том, что он рождает чувство востребованности, реализованности, ощущение, будто жизнь бьёт ключом. Процесс труда не просто увлекает и захватывает субъекта, а становится единственным источником удовольствия. Что приводит к потере контроля над реальностью.

Марина Прохорова:

Человек, слишком увлекаясь работой, на самом деле подменяет какие-то другие потребности. Человек начинает засиживаться на работе и после этого человек приходит и продолжает быть постоянно в мыслительном процессе. Он физически присутствует дома, но фактически отсутствует. Человека очень сложно заинтересовать другими вещами. Друзья не могут дозвониться, у человека отсутствует личная жизнь.

Лишить трудоголика возможности выполнять любимую работу – это как отнять у незрячего трость. Поэтому выводить человека из зависимости необходимо аккуратно и последовательно. Марина Прохорова:

Здесь важно обратить внимание человека на другие сферы его жизни. И вообще задать ключевые вопросы: а есть ли удовольствие в вашей жизни? Чувствуете ли вы себя счастливым и наполненным? Если нет, то почему? Нужно как-то поинтересоваться, какие были хобби, увлечения у вас в жизни раньше, к чему у вас лежала душа, что происходит с этой сферой сейчас.