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От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси

25 января 2019 09:11
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Получить тот самый лист о нетрудоспособности в нашей стране можно лишь по объективным причинам явного физического недомогания. Отсутствие высокой температуры, например, при инфекции, не повод выставлять пациента за дверь. Интересно, что документ, освобождающий от работы, могут выдать и за нездоровый внешний вид. Рассмотрим нюансы выдачи больничного.

Снежанна Веробей, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Врач вас осмотрел и признает нетрудоспособным сегодня, сейчас, значит с сегодняшнего дня вам выдаётся лист нетрудоспособности. Даже, если вы говорите, что вчера, позавчера себя плохо чувствовали, то за прошедшие дни, если вы не обращались ни в какие лечебные учреждения, вам больничный лист выдан не будет.

От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси-1

В случае, если весь рабочий день вы провели в очередях поликлиники, а больничный вам так и не выдали, можете обеспечить себе законное алиби, сделав выписку из амбулаторной карты с указанием дня посещения определённого специалиста. А вот как следует поступить пациенту, пропустившему плановый визит к врачу, будучи на больничном.

Снежанна Веробей:
Для этого организован прием дежурного терапевта или врача общей практики, который сможет вас принять и провести экспертизу нетрудоспособности.

От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси-4

Максимальный срок продления больничного листа – 120 дней. Однако каждое отдельное заболевание и состояние конкретного пациента рассматривается индивидуально. К слову, при открытии и закрытии листа нетрудоспособности полагается предоставлять документы, подтверждающие личность. Но и без них вас обязаны оформить.

От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси-7

Валентина Ефименко, главный специалист по медицинской экспертной и реабилитационной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Вам такой лист о нетрудоспособности откроют, но при этом печатью учреждения этот листок о нетрудоспособности не заверят. Вы можете выйти на работу, там будет решение врача. Но к оплате он не подлежит.

От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси-10

Совсем скоро во всех поликлиниках появится нововведение – электронный больничный лист, а также будут внесены корректировки в оформления документа о временной нетрудоспособности.

Валентина Ефименко:
Новая форма листка о нетрудоспособности, которая утверждена новым вышедшем постановлением министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты, будет какой-то период ходить наравне со старой формой и она просто предполагает немножко другое оформление.

От работы освобождён. Порядок выдачи листа нетрудоспособности в Беларуси-13

Будьте здоровы и работайте в удовольствие! Ведь труд закаляет и тело, и дух!

# Здоровье # Здоровье # Снежанна Веробей # Валентина Ефименко # Фотофакт # общество

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