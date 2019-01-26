«Самое приятное – это первый крик ребенка». Звание «СуперДоктор» получил акушер-гинеколог из Пинска

Новости Беларуси. «Внимательный, чуткий, врач от Бога» – именно такими эпитетами описали благодарные пациенты акушера-гинеколога Александра Лемешевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдобавок еще 900 позитивных отзывов и врач из Пинска – победитель конкурса «СуперДоктор».

За 25 лет он помог появиться на свет тысячам малышей. В трудную минуту их мамы слышали доброе слово врача и чувствовали его поддержку.

Александр Лемешевский, акушер-гинеколог Пинского межрайонного родильного дома:

Самое приятное – это результат, это рождение ребенка, это первый крик. Он очень приятен и важен для мамы, но не менее важен он и для врача. Когда ребеночек рождается и начинает кричать, это значит все хорошо, спокойно становится у всех на душе.

Отзывы, которые приходили и которые писали люди, они потрясающие, настолько душевные.