Что изменится в белорусской системе здравоохранения в 2019-м? Рассказываем на конкретных примерах

Новости Беларуси. Цель устойчивого развития № 3 – здоровье и благополучие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несмотря на очевидные успехи белорусской медицины – и Минск здесь, без сомнения, на передовой позиции – наши врачи все чаще близки к тому, чтобы утратить самое главное – доверие пациентов. Здесь и очереди, и халатное отношение, и неправильные диагнозы. Да и пресловутое дело медиков больно ударило по репутации.

Обо всем об этом говорил Президент на сентябрьском совещании по здравоохранению. Тогда глава государства поручил руководству Минздрава исправить ситуацию. Корреспондент Виктория Ходосок решила лично убедиться, что прошедшие полгода зря не потеряны.

Здравствуйте. Ольга Александровна, как всегда, я к вам. Вы моя спасительница. У Нины Харитоновой снова скачет давление. Домашний тонометр сломался – благо, врачебная амбулатория через дорогу. На приеме у врача общей практики пенсионерке и таблеток дадут, и заодно направление на кварцевание выпишут. Горло тоже не в порядке. А процедура здесь же, в соседнем кабинете.

Нина Харитонова, жительница агрогородка Восход:

Я живу рядом, до города добираться тяжело, особенно, когда давление. Здесь все лекарства, все врачи. Ольга Александровна местная, она знает людей, знает подход ко всем. Ну, очень хорошо.

Ольга Шкредова в медицине без малого 20 лет. Она и терапевт, и педиатр, и окулист, и даже немного хирург. Сельская амбулатория – это что-то между ФАПом и городской поликлиникой. Врачей немного, а потому каждый специалист – универсал.

Ольга Шкредова, врач Вильчицкой амбулатории:

Население сельское. Им удобно прийти в амбулаторию общей практики и сделать всё. И те же анализы, и посмотрел доктор, и те же назначения выполнить в процедурном кабинете.

В общем-то, система это не новая, в регионах так работают давно. В городе начинают. В рядах специалистов широкого профиля Наталья Полховская буквально несколько месяцев. В прошлом – участковый терапевт. Сегодня ей самой под силу устранить многие недуги своих пациентов. Рядом с доктором тандем: помощник и медсестра, и у каждого свои функции. Так страна поэтапно идет в ногу со временем. К 2020 году доля таких специалистов должна быть 100 %.

Наталья Полховская, врач общей практики терапевтического отделения № 2 30-й городской клинической поликлиники Минска:

Работать стало проще и даже работать стало интереснее. Я сама вижу пациента на всем протяжении его заболевания. Я сама могу диагностировать. То есть если раньше я отправляла с теми же жалобами в ухе – я не имела возможности посмотреть – то сейчас с помощью отоскопа это без проблем можно посмотреть.

Ирина Сацута, старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 30-й городской клинической поликлиники Минска:

Помощник врача осуществляет прием пациентов с хроническими заболеваниями, выписывает направления для исследований, выписывает рецепты на лекарственные препараты. А медицинская сестра общей практики входит в команду, ведет совместный прием с врачом общей практики, а после совместного приема ведет свой дополнительный прием самостоятельно диспансерных пациентов и лиц, не обращавшихся в поликлинику два года и более.

Добрый день, слушаю вас!

Вы сегодня записаны, у вас девятая очередь. Время 15:36. В таком режиме по восемь часов посменно. Это контакт-центр поликлиники, и он приходит на помощь тем, кто безудержно с пробуждением петухов пытается отхватить себе талончик. Записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, просто получить консультацию – с утра и до вечера у медрегистратора по несколько сотен звонков. При этом привычный стол справок продолжает работу.

Елена Качура, медицинский регистратор 30-й городской клинической поликлиники Минска:

Люди звонят, благодарят, потому что мы настолько облегчили им жизнь. Сами звонят и предлагают: пожалуйста, если есть такая возможность – запишите нас к помощнику врача. Чтобы лишний раз просто не доставлять неудобство доктору, чтобы мог прийти человек, который действительно очень болен, которому действительно надо обратиться к доктору.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Всё познается в сравнении. Занято. Что, собственно, неудивительно. Дозвониться в свою поликлинику я почти никогда не могу. Взять талон к одному из узких специалистов через интернет можно через неделю, а то и две – согласитесь, это неудобно. Тем более, есть пример, когда можно набрать номер контакт-центра и без нервов записаться на прием.

Всё это – элементы пилотного проекта «Заботливая поликлиника». Это показательный пример того, как всё и везде должно работать на самом деле. Вопрос лишь времени. Площадкой для реализации идеи выбрали 30-ю поликлинику Минска. В основе – известный в мире метод японской системы с прицелом на бережливое производство.

Инна Кисель, главный врач 30-й городской клинической поликлиники Минска:

В наших планах – создание открытой регистратуры. Будут установлены стойки по типу ресепшен, будут выделены отдельные места для маломобильных групп пациентов. Также в планах у нас то, что в холле регистратуры будет работать администратор, который будет записывать на прием, давать информацию справочного характера.

Людмила Луговец, начальник отдела первичной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На сегодняшний момент определены три базовых учреждения в городе, где в полном объеме будет отрабатываться и уже отрабатывается «Заботливая поликлиника». Самое главное – минимизация ненужных движений, хождений, посещений. То есть за максимально короткие сроки пациент записывается на прием к врачу, помощнику врача. Получается необходимый объем помощи, исследования, лечение.