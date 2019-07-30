«Это поможет получить быстрый эффект снижения веса». 4 самые полезные процедуры для тела

Как Вы относитесь к СПА? Марта Марудова, диетолог:

К СПА отношусь прекрасно, к всяческим процедурам по телу. И всегда их рекомендую, потому что когда, например, женщина начинает заболевать избыточным весом, параллельно у неё появляется и другое заболевание: синдром отложенной жизни. То есть она говорит себе: «Потом я буду покупать себе красивые вещи. Потом я буду ухаживать за собой. Потом я пойду на массаж». В итоге это потом может никогда не наступить.

Это если мы говорим о теле. А касательно душевного здоровья? Насколько СПА может помочь нормализации в стрессовой ситуации? Марта Марудова:

Телесно-ориентированная терапия во всём мире считается одной из самых эффективных в лечении нестабильных психоэмоциональных состояний. Она также подходит деткам при гиперактивности, при возбудимости. Не говоря о том, что человек получает массу эмоций, положительный заряд, плюс – минус на фигуре. Салоны красоты предлагают такую процедуру, как антицеллюлитный массаж. Однако многие доктора уверены: врач, который проводит эту процедуру, недостаточно квалифицирован, он не только не поможет, ещё и навредит.

Марта Марудова:

Конечно, надо умудриться, чтобы навредить. Потому что, в отличие от, например, мануальной терапии, где есть конкретные медицинские показания, СПА-процедуры тем и ценны, что противопоказаний они практически не имеют. Поэтому, если женщина выбирает для себя какую-то антицеллюлитную программу, то первое, с чего начинает – это нормализация рациона. Потому что есть 5 раз в день колбасу, баловаться фаст-фудом и при этом хотеть стройности только от одних СПА-процедур – конечно, это неправильно. Но если мы будем немножко менять, структурировать своё питание, при этом работать с телом, то эффект не заставит себя долго ждать. С какой частотой нужно посещать СПА или салоны, где предлагают бьюти-процедуры для тела?