Проекту – почти месяц. Как работает отделение краткосрочного пребывания больницы скорой помощи?

В больницу Ирина Владимировна попала вчера, а уже сегодня готовится к выписке. Пациентка нового отделения краткосрочного пребывания на себе испытала эффективность усовершенствованного медицинского оборудования и слаженную работу персонала.

Ирина Прапей, пациент отделения скорой медицинской помощи (краткосрочного пребывания) УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:

Как в кино. Как вот смотришь в фильмах про скорую помощь, когда тебя быстренько везут, перекладывают с одной кушетки на другую, потом сбегается много разных докторов, оказывают помощь. Медсёстры быстренько всё вкалывают, заклеивают всё было очень здорово.

Отделение краткосрочного пребывания открыло свои двери 1 апреля. За это время в его стенах прошли обследование около 160 больных. После первичного заключения многих из них перевели на амбулаторное лечение, для кого-то оно продолжается в профильных отделениях больницы. Такой подход к распределению потоков пациентов структурирует работу сотрудников всего медучреждения.