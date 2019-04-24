Проекту – почти месяц. Как работает отделение краткосрочного пребывания больницы скорой помощи?

Усовершенствованием системы оказания медицинских услуг и проблемой разгрузки потока пациентов занялись в столичной больнице скорой помощи. Уже около месяца здесь функционирует новое отделение.
Усовершенствованием системы оказания медицинских услуг и проблемой разгрузки потока пациентов занялись в столичной больнице скорой помощи. Уже около месяца здесь функционирует новое отделение.
В больницу Ирина Владимировна попала вчера, а уже сегодня готовится к выписке. Пациентка нового отделения краткосрочного пребывания на себе испытала эффективность усовершенствованного медицинского оборудования и слаженную работу персонала.
Ирина Прапей, пациент отделения скорой медицинской помощи (краткосрочного пребывания) УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
Как в кино. Как вот смотришь в фильмах про скорую помощь, когда тебя быстренько везут, перекладывают с одной кушетки на другую, потом сбегается много разных докторов, оказывают помощь. Медсёстры быстренько всё вкалывают, заклеивают всё было очень здорово.
Отделение краткосрочного пребывания открыло свои двери 1 апреля. За это время в его стенах прошли обследование около 160 больных. После первичного заключения многих из них перевели на амбулаторное лечение, для кого-то оно продолжается в профильных отделениях больницы. Такой подход к распределению потоков пациентов структурирует работу сотрудников всего медучреждения.
Ольга Солтан, заведующий отделением скорой медицинской помощи (краткосрочного пребывания) УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
Меньшее количество времени пациенты находятся в приёмном покое, то есть получается, что мы можем положить пациента на 4, 6, 8 часов до выяснения каких-то обстоятельств. С другой стороны идёт немножко разгрузка профильных отделений.
Юлия Швед, старшая медицинская сестра отделения скорой медицинской помощи (краткосрочного пребывания) УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
На территории у нас располагается 4 палаты. Каждая палата оборудована всем необходимым для того, чтобы оказать экстренную помощь в круглосуточном режиме.
Совсем скоро на территории отделения заработает медицинский консультационный центр для обмена опытом врачей из различных медцентров. Особенно важна его роль в случаях с неврологическими заболеваниями. Коммуникация позволит специалистам дистанционно устанавливать правильный диагноз и определять тактику ведения больного.
Сергей Марченко, врач-невролог, заведующий 3-м неврологическим отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
Нам важно быстро в сложном случае получить адекватную консультацию по поводу нашей предполагаемой схеме лечения пациента, счёт идёт на часы. И было бы очень полезно, обнаружив пациента с признаками инсульта, подозрениями на инсульт, принимать решение уже на момент там, уже находясь в квартире.
Нововведение уже сейчас дает положительные результаты в работе с пациентами. Возможно, в ближайшем будущем, аналогичные отделения появятся и в других медицинских заведениях республики.