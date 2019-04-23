Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?

За последний год белорусы стали использовать в 3 раза больше моющих средств. Конечно, в этом есть и заслуга маркетологов. Но не все то золото, что блестит на прилавках. Изучайте состав, чтобы чистота не вылилась в зуд и слёзы. В бытовой химии содержатся вещества, которые могут вредить здоровью.

Дарья Чумакова, эколог Центра экологических решений:

Основным действующим веществом порошков являются поверхностно-активные вещества. Это те вещества, которые позволяют нам отмыть грязь, поверхности ткани либо посуды. Самыми агрессивными являются анионные ПАВы. Как правило, в составе они пишутся от 15 до 30%. А лучше отдавать предпочтение меньшему количеству – от 5 до 15%.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог первой категории, косметолог:

Пеногасители не вымываются из ткани. Потом фталаты – это вещества, которые устраняют запахи. Они очень токсичны для беременных женщин. Они влияют на изменение закладки половой сферы у новорождённого ребёнка.

Под запретом фосфаты. Они вредят окружающей среде и приводят к цветению воды. Зачастую производители хитрят и используют вместо них фосфонаты. Поэтому не цепляйтесь за яркие лозунги, вникайте в начинку. И после каждой стирки тщательно выполаскивайте бельё. Особенно если дело касается малышей. Пелёночный дерматит прогрессирует со скоростью света.

Дарья Чумакова:

Хлор, кислотная щёлочь очень часто содержатся в составе средств для уборки сантехники, для удаления ржавчины. Такие средства бытовой химии маркируются крестиком, который означает, что данный продукт раздражающий. Обязательно в этом случае надевать перчатки.

Екатерина Карпилович:

Если смотреть в упаковку, чтобы, всё-таки, порошок был белым, однородным, без каких-то красящих частиц. Если вы видите, что где-то высыпается порошок, скорее всего, это даже подделка.

Чистота не пахнет Провансом и Альпами. Отдушки или парфюмерные композиции – ещё одна беда. В основном, они синтетического происхождения и вызывают аллергии. Не спасут и штампы «гипоаллергенно», «эко», «натуральный продукт». Зачастую это не более, чем уловки маркетологов. Сертифицированных значков очень мало. А на бытовую химию у всех индивидуальный ответ. Екатерина Карпилович:

Если человек склонен к аллергии, желательно бытовую химию не использовать, найти альтернативу. Это может быть сода, соль, лимон, лимонная кислота, бура.

Дарья Чумакова:

Триклозан часто встречается в составе антибактериального мыла либо обеззараживающих порошков. Сейчас происходит процедура по его запрету. Он вызывает бактериальную резистентность и может приводить к нарушению репродуктивной системы. Оптическому отбеливателю предпочтите кислородосодержащий. Первый создает иллюзию чистоты, второй реально работает и дезинфицирует. Ни для кого ни секрет, что вместе с освежителями воздуха мы вдыхаем всю таблицу Менделеева. От пропиленов кружится и раскалывается голова. Поэтому используйте аэрозоли только в хорошо проветриваемых помещениях или выбирайте спреи на основе воды. Да, и не думайте, что детская серия – панацея.

Дарья Чумакова:

Буквально недавно был случай, когда у одного из производителей детских порошков нашли превышение определённых компонентов, которые в последующем вызывали чрезмерную токсичность.