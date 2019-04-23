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Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?

23 апреля 2019 07:39
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За последний год белорусы стали использовать в 3 раза больше моющих средств. Конечно, в этом есть и заслуга маркетологов. Но не все то золото, что блестит на прилавках. Изучайте состав, чтобы чистота не вылилась в зуд и слёзы. В бытовой химии содержатся вещества, которые могут вредить здоровью.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-1

Дарья Чумакова, эколог Центра экологических решений:
Основным действующим веществом порошков являются поверхностно-активные вещества. Это те вещества, которые позволяют нам отмыть грязь, поверхности ткани либо посуды. Самыми агрессивными являются анионные ПАВы. Как правило, в составе они пишутся от 15 до 30%. А лучше отдавать предпочтение меньшему количеству от 5 до 15%.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-4

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог первой категории, косметолог:
Пеногасители не вымываются из ткани. Потом фталаты это вещества, которые устраняют запахи. Они очень токсичны для беременных женщин. Они влияют на изменение закладки половой сферы у новорождённого ребёнка.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-7

Под запретом фосфаты. Они вредят окружающей среде и приводят к цветению воды. Зачастую производители хитрят и используют вместо них фосфонаты. Поэтому не цепляйтесь за яркие лозунги, вникайте в начинку. И после каждой стирки тщательно выполаскивайте бельё. Особенно если дело касается малышей. Пелёночный дерматит прогрессирует со скоростью света.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-10

Дарья Чумакова:
Хлор, кислотная щёлочь очень часто содержатся в составе средств для уборки сантехники, для удаления ржавчины. Такие средства бытовой химии маркируются крестиком, который означает, что данный продукт раздражающий. Обязательно в этом случае надевать перчатки.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-13

Екатерина Карпилович:
Если смотреть в упаковку, чтобы, всё-таки, порошок был белым, однородным, без каких-то красящих частиц. Если вы видите, что где-то высыпается порошок, скорее всего, это даже подделка.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-16

Чистота не пахнет Провансом и Альпами. Отдушки или парфюмерные композиции – ещё одна беда. В основном, они синтетического происхождения и вызывают аллергии. Не спасут и штампы «гипоаллергенно», «эко», «натуральный продукт». Зачастую это не более, чем уловки маркетологов. Сертифицированных значков очень мало. А на бытовую химию у всех индивидуальный ответ.

Екатерина Карпилович:
Если человек склонен к аллергии, желательно бытовую химию не использовать, найти альтернативу. Это может быть сода, соль, лимон, лимонная кислота, бура.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-19

Дарья Чумакова:
Триклозан часто встречается в составе антибактериального мыла либо обеззараживающих порошков. Сейчас происходит процедура по его запрету. Он вызывает бактериальную резистентность и может приводить к нарушению репродуктивной системы.

Оптическому отбеливателю предпочтите кислородосодержащий. Первый создает иллюзию чистоты, второй реально работает и дезинфицирует. Ни для кого ни секрет, что вместе с освежителями воздуха мы вдыхаем всю таблицу Менделеева. От пропиленов кружится и раскалывается голова. Поэтому используйте аэрозоли только в хорошо проветриваемых помещениях или выбирайте спреи на основе воды. Да, и не думайте, что детская серия – панацея.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-22

Дарья Чумакова:
Буквально недавно был случай, когда у одного из производителей детских порошков нашли превышение определённых компонентов, которые в последующем вызывали чрезмерную токсичность.

Это нужно знать каждой хозяйке! Какие средства бытовой химии лучше не покупать?-25

Екатерина Карпилович:
Это как бомба замедленного действия. 10-20 лет и уже можно видеть заболевания нервной системы, онкологические, заболевания желудка, почек и т.д.

Будьте разборчивым потребителем, ваше здоровье – в ваших руках.

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