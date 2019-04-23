Устрицы: чем полезны, кому нельзя и как выбрать

Устрицы – утончённый, изысканный и весьма дорогой деликатес, который ценится не только за вкусовые, но и чрезвычайно полезные свойства. Вот только отношение к двустворчатым, зачастую, весьма противоречивое: кого-то воротит только от одного вида слизкого содержимого раковины, другие готовы спускать на любимые морепродукты немалые деньги. Однако, немногие знают, что ещё в XIX веке устрицы были популярным продуктом на столах именно рабочего класса. Голодающие бедняки так увлеклись подводной охотой, что из разряда доступной пищи моллюск стал вожделённым эксклюзивом.

Марта Марудова, диетолог:

Там содержится много витаминов, микроэлементов: витамин А, витамин В, группы С, калий, магний. Очень замечательный состав и небольшая калорийность: всего лишь 72-74 ккал на 100 г, и с большим количеством белка. Поэтому устрицы теоретически можно подавать к любому столу с небольшими оговорками.

В пищу устрицы употребляются исключительно живьём, соответственно, в морских широтах подаются к столу без опаски. Белорусские же реалии таковы: перед тем, как попасть на столичные прилавки, импортные моллюски проделывают долгий и нелёгкий путь. А значит, и приготовление деликатеса подчиняется другим законам. Марта Марудова:

Устрицы к нам приходят издалека, из-за этого мы получаем продукт уже в замороженном виде, поэтому эти устрицы уже мёртвые и к употреблению они готовы будут только после отваривания либо при приготовлении на гриле. Часть витаминов, естественно, теряется. И когда потребитель ест эту устрицу, он должен понимать, что раковина должна быть целой, должен быть прекрасный запах без каких-то посторонних примесей.

Пренебрежение термической обработкой устриц чревато серьёзными последствиями для здоровья. Кроме того, врачи выделяют группы пациентов, которым вскрывать морские ракушки следует с осторожностью. Марта Марудова:

Беременные и кормящие женщины должны отказаться от их употребления, также лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны с осторожностью относиться к этому продукту. Нужно пробовать понемножку и если уже всё хорошо, то вводить в свой рацион. Есть такие маленькие нюансы, как аллергические реакции.

В мясе устриц содержится много тиамина, который способен побеждать усталость и раздражительность и повышать работоспособность. Для женщин морепродукт станет отличным подспорьем в борьбе с целлюлитом, и ускорит активацию репродуктивных процессов. Кроме того, моллюски – мощный афродизиак. Но главное достоинство этого продукта – максимальная концентрация йода, а он, как известно, влияет на работу щитовидной железы. Однако, все неоспоримые плюсы перечёркивает один большой и жирный минус – цена. Если вы не хотите раскошелиться на дорогостоящий деликатес, природа готова предложить более бюджетные варианты.

Марта Марудова:

Если мы говорим о пользе устриц, то это белок. Поэтому тот белок, который мы можем получить из рыбы, будь то скумбрия, тушки кальмаров, они фактически заменяют. Они бывают также вкусными, полезными и могут быть теми афродизиаками с большим количеством витаминов, микроэлементов. Они просты в приготовлении и показаны к употреблению взрослым, детям.