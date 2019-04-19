Можно ли при помощи прививки обезопасить себя от аллергии на один сезон?

Можно ли с помощью какой-то одной инъекции обезопасить себя на один сезон, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Да, существует ряд способов лечения, так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Для того, чтобы назначить такое лечение, врач-аллерголог должен сделать диагностику, определить виновника заболевания. Если это, например, пыльца деревьев, подобрать аллерген, который в большей степени вызывает симптомы. Проводится лечение с октября по февраль. Если возможности посещать врача для проведения инъекции у пациентов нет, мы подбираем другой способ лечения – это сублингвальная иммунотерапия. Определяется таким же способом виновник заболевания, как и для другого способа, это постановка кожных тестов. И при положительных пробах подбирается аллерген, который пациент может себе закапывать сублингвально под язык ежедневно, самостоятельно, в тот период времени, когда цветения нет.

Аллергия или простуда: как отличить?