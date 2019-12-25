Приложение для медиков при чрезвычайных ситуациях разрабатывают студенты БГМУ: как оно работает

Студенты Белорусского государственного медицинского университета создали инновационное приложение для чрезвычайных ситуаций. С помощью него медики смогут за считанные минуты сориентироваться на месте и при чрезвычайном происшествии оказать первую помощь максимальному числу пострадавших.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – слушатель военно-медицинского факультета БГМУ – Иван Каршакевич и студентка медико-профилактического факультета БГМУ – Бажена Курзова.

Расскажите про вашу разработку подробнее.

Иван Каршакевич, слушатель военно-медицинского факультета БГМУ:

Мы разрабатываем приложение, которое поможет минимизировать человеческий фактор при работе врача в чрезвычайной ситуации. Наше приложение будет содержать медицинские элементы и алгоритмы, которые помогут врачу более грамотно и быстро не только распределить, в каком порядке оказывать помощь раненым, но и быстро это внести в базу, чтобы и другие врачи тоже могли получить доступ к этой информации.