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Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице

24 декабря 2019 14:57
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Новости Беларуси. В Лошице в ближайшее время откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице-1

Здание на улице Сырокомли почти готово. Идет благоустройство территории. Новая 11-я подстанция построена по типовому проекту, аналогичная недавно открылась в Каменной Горке. Есть гараж на 16 автомобилей. Созданы комфортные условия для медицинского персонала.

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице-4

Медики будут обслуживать жителей Лошицы, Чижовки и улицы Маяковского. Еще одну подстанцию скорой в перспективе построят в Уручье.

# Скорая помощь # Здоровье # Фотофакт

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