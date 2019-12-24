Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице

Новости Беларуси. В Лошице в ближайшее время откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание на улице Сырокомли почти готово. Идет благоустройство территории. Новая 11-я подстанция построена по типовому проекту, аналогичная недавно открылась в Каменной Горке. Есть гараж на 16 автомобилей. Созданы комфортные условия для медицинского персонала.