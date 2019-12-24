Прямой эфир

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге

24 декабря 2019 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Борисевич, корреспондент:
В преддверии новогодних праздников мы заглянули к Людмиле Широковой за красивой и гладкой кожей.

Людмила Широкова, преподаватель-технолог, практикующий мастер восковой депиляции и шугаринга:
На данной модели мы вам покажем восковую депиляцию на одной ноге и на другой – шугаринг.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-1

При удалении волоса с поверхности кожи мы также еще удаляем верхние омертвевшие частички, тем самым обновляя верхние слои эпидермиса, кожа становится гладкой как у ребенка.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-4

При шугаринге практически отсутствует гиперемия – покраснение кожи.

Существует множество мифов, один из которых – после восковой депиляции или шугаринга волосы становятся толще, растут гуще, но это не так. Чтобы луковице восстановится, потребуется некоторое время, поэтому волосы растут гораздо реже, становятся тоньше и светлее.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-7

Существует также миф, что депиляция – это очень больно. Это, к сожалению, является частой причиной отказа от процедуры. Болевые ощущения зависят от индивидуального порога, от цикла роста волоса, даже от времени года. Дискомфорт при процедуре шугаринга и восковой депиляции практически одинаковы. Наша модель Екатерина практически не испытывает никаких болевых ощущений.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-10

Также есть миф, что чем длиннее волос, тем лучше он удаляется. Длину не стоит переращивать, 5-7 мм – это оптимальная длина. Удаление здесь происходит против роста.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-13

В среднем процедуру депиляции стоит проводить один раз в 4-5 недель. Процедура восковой депиляции также эффективна как и шугаринг.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-16

Без должного профессионализма депиляцию проводить не так уж просто. При домашней депиляции, разогревая воск в микроволновой печи, не используя воскоплав, возможно получить ожоги. 

Дорогие девушки, советую самостоятельно не проводить процедуру дома, а приходить за красотой к профессионалам.

*На правах рекламы.

«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге-19

# Реклама # Здоровье # Людмила Широкова # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»
24 декабря 2019 07:32

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект
23 декабря 2019 06:52

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку
20 декабря 2019 14:45

Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку