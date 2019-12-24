«Практически не испытываешь никаких болевых ощущений». Развенчиваем мифы о восковой депиляции и шугаринге

Валерия Борисевич, корреспондент:

В преддверии новогодних праздников мы заглянули к Людмиле Широковой за красивой и гладкой кожей. Людмила Широкова, преподаватель-технолог, практикующий мастер восковой депиляции и шугаринга:

На данной модели мы вам покажем восковую депиляцию на одной ноге и на другой – шугаринг.

При удалении волоса с поверхности кожи мы также еще удаляем верхние омертвевшие частички, тем самым обновляя верхние слои эпидермиса, кожа становится гладкой как у ребенка.

При шугаринге практически отсутствует гиперемия – покраснение кожи. Существует множество мифов, один из которых – после восковой депиляции или шугаринга волосы становятся толще, растут гуще, но это не так. Чтобы луковице восстановится, потребуется некоторое время, поэтому волосы растут гораздо реже, становятся тоньше и светлее.

Существует также миф, что депиляция – это очень больно. Это, к сожалению, является частой причиной отказа от процедуры. Болевые ощущения зависят от индивидуального порога, от цикла роста волоса, даже от времени года. Дискомфорт при процедуре шугаринга и восковой депиляции практически одинаковы. Наша модель Екатерина практически не испытывает никаких болевых ощущений.

Также есть миф, что чем длиннее волос, тем лучше он удаляется. Длину не стоит переращивать, 5-7 мм – это оптимальная длина. Удаление здесь происходит против роста.

В среднем процедуру депиляции стоит проводить один раз в 4-5 недель. Процедура восковой депиляции также эффективна как и шугаринг.