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Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет

24 декабря 2019 08:18
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Марта Марудова, диетолог:
Биологическое взросление человека начинается с 25 лет, именно с этого возраста начинается тот период, когда взрослеет и стареет кожа, поэтому ухаживать за кожей лица и тела нужно начинать вовремя, потому что чем раньше мы начнем все это делать, тем проще будет потом поддерживать свое тело в нужном состоянии.

Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет -1

Когда, например, есть запросы на снижение веса человека, ему не просто хочется быть худым, но чаще ему хочется быть красивым. Есть качество кожи, когда человек видит себя без одежды, есть ощущение дряблости и неровности. Нам на помощь приходят процедуры – это всевозможные обертывания: шоколадные, апельсиновые, скрабирование – все то, что помогает коже быстро вернуть тот прекрасный молодой вид. Есть и противопоказания к таким процедурам – индивидуальная непереносимость того или иного компонента, человек должен об этом сказать мастеру.

Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет -4

Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет -6

Когда мастер накладывает на тело приятно пахнущую маску с хорошо действующим веществом, которое уже при нанесении дает обалденный эффект того, что это вкусно и полезно, то эффект разглаживания кожи не заставит себя долго ждать.

Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет -9

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