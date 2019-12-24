Как сохранить кожу молодой и упругой надолго? Эта процедура поможет

Марта Марудова, диетолог:

Биологическое взросление человека начинается с 25 лет, именно с этого возраста начинается тот период, когда взрослеет и стареет кожа, поэтому ухаживать за кожей лица и тела нужно начинать вовремя, потому что чем раньше мы начнем все это делать, тем проще будет потом поддерживать свое тело в нужном состоянии.

Когда, например, есть запросы на снижение веса человека, ему не просто хочется быть худым, но чаще ему хочется быть красивым. Есть качество кожи, когда человек видит себя без одежды, есть ощущение дряблости и неровности. Нам на помощь приходят процедуры – это всевозможные обертывания: шоколадные, апельсиновые, скрабирование – все то, что помогает коже быстро вернуть тот прекрасный молодой вид. Есть и противопоказания к таким процедурам – индивидуальная непереносимость того или иного компонента, человек должен об этом сказать мастеру.

Когда мастер накладывает на тело приятно пахнущую маску с хорошо действующим веществом, которое уже при нанесении дает обалденный эффект того, что это вкусно и полезно, то эффект разглаживания кожи не заставит себя долго ждать.