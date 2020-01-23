В Китае разработали метод лечения коронавируса

Новости Китая. Китайские медики разработали успешный метод лечения коронавируса. Его уже испытали на одном из тяжелобольных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшний день более 600 человек с пневмонией нового типа проходят лечение в медицинских учреждениях КНР. 17 граждан погибли. Город Ухань, где произошла вспышка заболевания, 23 января закрыли на карантин. Жителям запрещено покидать город. Работа аэропортов и вокзалов, а также всего общественного транспорта, приостановлена. Чтобы лишний раз не выходить из дома, люди скупают продукты и предметы первой необходимости.