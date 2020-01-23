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В Китае разработали метод лечения коронавируса

23 января 2020 10:45
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Новости Китая. Китайские медики разработали успешный метод лечения коронавируса. Его уже испытали на одном из тяжелобольных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Китае разработали метод лечения коронавируса -1

Мужчину подключили к аппарату, который насыщает кровь кислородом. Вскоре его состояние значительно улучшилось. Если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса в крови, мужчину выпишут.  

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В Китае разработали метод лечения коронавируса -4

На сегодняшний день более 600 человек с пневмонией нового типа проходят лечение в медицинских учреждениях КНР. 17 граждан погибли. Город Ухань, где произошла вспышка заболевания, 23 января закрыли на карантин. Жителям запрещено покидать город. Работа аэропортов и вокзалов, а также всего общественного транспорта, приостановлена. Чтобы лишний раз не выходить из дома, люди скупают продукты и предметы первой необходимости. 

# Коронавирус # Фотофакт

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