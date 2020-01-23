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В Китае из-за коронавируса закрыли второй город

23 января 2020 17:52
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Новости Китая. 23 января стало известно, что власти Китая закрыли для выезда и въезда второй город – Хуанган. Он находится недалеко от Ухани, где впервые обнаружен коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-за коронавируса закрыли второй город-1

Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса

Здесь приостановлено транспортное сообщение, не работают увеселительные заведения, в том числе кинотеатры. Вместе с тем китайские медики прогнозируют, что пик распространения нового типа пневмонии еще не наступил.

В Китае из-за коронавируса закрыли второй город-4

В Китае разработали метод лечения коронавируса

Жертвами эпидемии стали 17 человек. Число заразившихся превысило 600. Более 5000 находится под наблюдением врачей. Случаи заражения – кроме Китая – зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. ВОЗ оценивает ситуацию как сложную. Ранее организация созвала экстренное заседание. Обсуждается введение режима ЧС.

В Китае из-за коронавируса закрыли второй город-7

# Коронавирус # Фотофакт

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