В Китае из-за коронавируса закрыли второй город

Новости Китая. 23 января стало известно, что власти Китая закрыли для выезда и въезда второй город – Хуанган. Он находится недалеко от Ухани, где впервые обнаружен коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса Здесь приостановлено транспортное сообщение, не работают увеселительные заведения, в том числе кинотеатры. Вместе с тем китайские медики прогнозируют, что пик распространения нового типа пневмонии еще не наступил.