В Китае из-за коронавируса закрыли второй город

Новости Китая. 23 января стало известно, что власти Китая закрыли для выезда и въезда второй город – Хуанган. Он находится недалеко от Ухани, где впервые обнаружен коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. 23 января стало известно, что власти Китая закрыли для выезда и въезда второй город – Хуанган. Он находится недалеко от Ухани, где впервые обнаружен коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса
Здесь приостановлено транспортное сообщение, не работают увеселительные заведения, в том числе кинотеатры. Вместе с тем китайские медики прогнозируют, что пик распространения нового типа пневмонии еще не наступил.
В Китае разработали метод лечения коронавируса
Жертвами эпидемии стали 17 человек. Число заразившихся превысило 600. Более 5000 находится под наблюдением врачей. Случаи заражения – кроме Китая – зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. ВОЗ оценивает ситуацию как сложную. Ранее организация созвала экстренное заседание. Обсуждается введение режима ЧС.