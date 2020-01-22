Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации тем, кто выезжает в Китай либо уже находится там

Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации нашим гражданам, которые выезжают в Китай либо уже находятся там. Необходимо избегать контактов с животными, а также с людьми с симптомами острых респираторных инфекций, не посещать рынки морепродуктов и чаще мыть руки с мылом.

Из-за вспышки смертельного вируса в Китае в аэропортах Беларуси усилили санитарно-карантинный контроль

22 января состоится экстренная встреча ВОЗ, на которой эксперты должны оценить угрозу и продумать методы борьбы с заболеванием.