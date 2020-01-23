Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая

Новости Беларуси. У приехавшей из Китая пациентки коронавирус не обнаружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подтвердили, что накануне в Минскую инфекционную больницу поступила девушка с жалобами на боли в мышцах, повышенной температурой и кашлем.

Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. Сейчас девушка находится в отдельном боксе. На данный момент диагноз, подтвержденный лабораторно – грипп В средней степени тяжести.

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль Напомним, о госпитализации в Минске девушки с симптомами, похожими на проявление коронавируса, сообщил ее друг, попавший с подозрениями на заражение в больницу в Санкт-Петербурге. Сейчас у пациентки взяты все необходимые анализы. Коронавирус не обнаружен.