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Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая

23 января 2020 10:38
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Новости Беларуси. У приехавшей из Китая пациентки коронавирус не обнаружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подтвердили, что накануне в Минскую инфекционную больницу поступила девушка с жалобами на боли в мышцах, повышенной температурой и кашлем.

Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая-1

Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая.

Сейчас девушка находится в отдельном боксе.  

На данный момент диагноз, подтвержденный лабораторно – грипп В средней степени тяжести.

Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая-4

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Напомним, о госпитализации в Минске девушки с симптомами, похожими на проявление коронавируса, сообщил ее друг, попавший с подозрениями на заражение в больницу в Санкт-Петербурге. Сейчас у пациентки взяты все необходимые анализы.

Коронавирус не обнаружен. 

Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая-7

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний момент ей установлен диагноз – вирус гриппа В, среднетяжелое течение. Диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился. Но в любом случае эта девушка, которая имеет признаки инфекционного процесса, это респираторная инфекция, которая требует специализированного лечения в медицинском учреждении. На сегодня мы получили все реактивы, которые позволяяют выявлять именно этот вирус, вирус 2019 года, новый штамм, который был выявлен в Китайской Народной Республике.    

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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