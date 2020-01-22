Ими лечат рак или ими его можно спровоцировать? Разбираемся, опасны ли стволовые клетки

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси проходят уникальные исследования, результаты которых помогут и уже помогают бороться со сложными заболеваниями. Основные усилия сегодня направлены на борьбу с онкологией. Наши ученые буквально заряжают на победу над раком стволовые клетки – это основной материал для исследований. И, как бы кто ни относился к такому способу лечения, уже сейчас есть длительный положительный результат. А это сотни спасенных жизней. Более детально о лечении стволовыми клетками мы поговорили с директором Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андреем Гончаровым. Мы активно внедряем лечение онкопациентов при помощи дендритных клеток Ольга Коршун, СТВ:

Начнем с главного научного тренда – стволовые клетки и лечение стволовыми клетками. Знаю, что в вашем институте тоже проводятся такие исследования. Расскажите, каких результатов удалось достичь.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

У нас в институте проводятся как фундаментальные исследования, так и прикладного характера. Плюс у нас имеется свое отделение, где мы можем лечить пациента, т. е. у нас полный цикл: от исследований до внедрения. Основные клетки, которые мы используем для лечения – это мезенхимальные стволовые, дендритные клетки и фибробласты. У нас зарегистрировано сейчас два биомедицинских клеточных продукта и на очереди – еще три. Основные методы лечения, которые мы разработали, это лечение трофических язв, рецессий десны, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний глаз (язвы, кератиты). Мы активно внедряем лечение онкопациентов, страдающих самыми разными онкозаболеваниями, при помощи дендритных клеток. Лечение рака молочной железы: «на 30% мы улучшаем пятилетнюю безрецидивную выживаемость»

Ольга Коршун, СТВ:

Поделитесь какими-то результатами лечения именно онкологических больных при помощи дендритных клеток. Уже есть наблюдения? Андрей Гончаров:

Что касается рака молочной железы, то это была противорецидивная терапия, т.е мы предотвращали развитие рецидива болезни при помощи дендритных клеток. Результаты очень убедительны: как минимум на 30% мы улучшаем пятилетнюю безрецидивную выживаемость. Это достаточно много.

Что касается рака поджелудочной железы, то можем оперировать однолетней выживаемостью таких пациентов, и она практически в два раза выше, чем при использовании стандартных методов лечения. Т.е. методом лечения по протоколу мы добавляем дендритные клетки и так достигаем улучшения результатов. «Если применить большие дозы стволовых клеток, когда есть уже у пациента онкозаболевание, то теоретически мы можем ухудшить течение болезни»

Ольга Коршун:

Бытует мнение, что стволовые клетки наоборот могут провоцировать онкологические заболевания. Мы знаем примеры «звезд». Говорят, они использовали эти клетки для омоложения и потом привели к раку. Что думает официальная наука? Андрей Гончаров:

Можно сказать, что мезенхимальные стволовые клетки, т.е клетки взрослого организма, которые мы используем в лечении, будь то аутологичные или аллогенные, они не вредят. Они не способны вызвать онкозаболевание. Если применить большие дозы стволовых клеток, когда есть уже у пациента онкозаболевание, то теоретически мы можем ухудшить течение болезни. Потому что стволовые клетки обладают иммуносупрессивным эффектом. Но это касается больших доз стволовых клеток.

Что касается побочных эффектов, если применять стволовые клетки локально, то их практически нет. Системное применение очень больших доз стволовых клеток может вызвать небольшое недомогание, но не более того. В мире использовано уже десятки миллионов доз, трансплантаций стволовых клеток и каких-то серьезных побочных эффектов не было. Но имеются и другие стволовые клетки: эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Эти клетки как раз достаточно опасные в отношении онкогенеза и в медицине не используются. Можно предположить, что теоретически, где-то подпольно они могли быть кому-то применены. Допустим, с целью омоложения. Это ненаучная практика, теоретически эти клетки могли нанести вред. О лечении стволовыми клетками: «Средняя стоимость дозы от 2 до 4 тысяч белорусских рублей» Ольга Коршун:

Я знаю, что лечение стволовыми клетками достаточно дорогое. Сможем ли мы это себе позволить в будущем?

Андрей Гончаров:

Средняя стоимость дозы от 2 до 4 тысяч белорусских рублей. С учетом того, что лечение не каждый месяц, все же большая часть людей может себе его позволить. Прорабатывается вопрос о том, чтобы включить лечение стволовыми клетками в протоколы лечения. Конечно, не для всех заболеваний, но там, где стволовые клетки жизненно необходимы, они показали очень хорошие результаты. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Все движется в этом направлении и Беларусь в этом плане очень выгодно отличается от многих стран. У нас Минздравом утверждено 50 инструкций, по применению которых изложено лечение самых разных заболеваний. Выделяются большие средства для проведения клинических исследований, а затем эти результаты становятся основой этих инструкций.