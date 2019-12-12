Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»

О высоком уровне помощи новорождённым – в программе «Специальный репортаж». Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в прошлом году достигла исторического минимума в младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.

Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Когда наши коллеги смотрят результаты работы деятельности акушерства и гинекологии республики, это вызывает восхищение. За последние 10-15 лет в четыре раза снижено количество абортов. Экстремально низкие цифры материнской смертности. И вообще, мы делаем все усилия к тому, чтобы этот показатель был равен нулю.