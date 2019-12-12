Прямой эфир

Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»

12 декабря 2019 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О высоком уровне помощи новорождённым – в программе «Специальный репортаж». Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в прошлом году достигла исторического минимума в младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.

Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Когда наши коллеги смотрят результаты работы деятельности акушерства и гинекологии республики, это вызывает восхищение. За последние 10-15 лет в четыре раза снижено количество абортов. Экстремально низкие цифры материнской смертности. И вообще, мы делаем все усилия к тому, чтобы этот показатель был равен нулю.

Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»-4

И сегодня с уверенностью можно сказать, что белорусские врачи делают всё возможное для того, чтобы те, кто пришёл в этот мир слишком рано, смогли задержаться здесь как можно дольше. 

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Владимир Караник

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель
12 декабря 2019 16:15

«У меня была задача – научить детей есть грудь». Дизайнер Наталья Поткина рассказала, как родила двойняшек в 30 недель

Онколог Суконко рассказал, как так вышло, что его жена умерла от рака: «Я могу сказать, как не нужно делать»
12 декабря 2019 14:22

Онколог Суконко рассказал, как так вышло, что его жена умерла от рака: «Я могу сказать, как не нужно делать»

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа
12 декабря 2019 07:08

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа