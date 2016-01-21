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Практику семейных врачей намерены ввести во всех амбулаториях Беларуси до конца 2016 года

21 января 2016 06:46
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Новости Беларуси. Практику семейных врачей будут развивать в Беларуси. Такие своего рода универсальные специалисты проходят подготовку по различным отраслям медицинского знания и способны лечить большинство наиболее распространенных заболеваний. В нашей стране почти все врачи общей практики работают в сельской местности. В городах их пока не больше 4%.

Однако международный опыт доказывает, что доктор, который ведет пациента с рождения, окажет ему более правильную и оперативную помощь. А если возникнет необходимость, сможет самостоятельно проконсультироваться с узкими специалистами.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, практику семейных врачей намерены ввести во всех амбулаториях Беларуси еще до конца 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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