Стоит ли опасаться белорусам свиного гриппа и как охраняются от болезни рубежи страны

Новости Беларуси. В Беларуси ситуация со свиным гриппом под контролем. Наши соотечественники ответственно подошли к вопросу вакцинации – привита почти половина населения страны. А чтобы к нам не проник вирус, пограничники держат рубежи под замком.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Минздрава. Сейчас в Беларуси отмечается низкий уровень активности ОРИ. Медики утверждают: в этом сезоне грипп не должен стать больным вопросом. Привито более 40% населения. А это серьезная профилактика.

Тем не менее ситуация с АH1N1 в ряде зарубежных стран заставляет держать руку на пульсе. Для респираторных вирусов закрывают границу. В прямом смысле этого слова. Паспорт гражданина страны с неблагополучной эпидемиологической репутацией для пограничника – повод присмотреться и к самочувствию человека. Без внимания не остаются даже легкие недомогания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:

При осуществлении пограничного контроля в отношении граждан, имеющих признаки инфекционных заболеваний, в целях исключения ввоза и распространения инфекции на территории Республики Беларусь мы немедленно оповещаем санитарные службы, находящиеся в пунктах пропуска.

Граница – санитарные службы – экстренные карантинные меры: алгоритм действия в чрезвычайных ситуациях отработан до мелочей. По сигналу пограничников на антивирусную «передовую» выходят санитарные службы. Температуру измеряют дистанционно. При малейшем подозрении на инфекцию больного отправляют на санитарно-карантинный пункт, а транспортное средство – на санитарную стоянку.

Елена Селькина, заведующая отделением особо опасных инфекций Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Наши сотрудники проведут в пункте пропуска профилактическую работу: выяснят, кто был в контакте с этим больным, возможно, понадобится дополнительная изоляция лиц.

В Национальном аэропорту сканируют всех прибывших пассажиров. Картинка на табло, может быть, и не самая красочная, зато очень «говорящая». Бесконтактный термометр моментально определяет температуру тела человека.

За показателями прибора следит штатный врач-эпидемиолог. В случае, если тепловизор даст сигнал, пассажира с повышенной температурой пригласят на прием к врачу. При выявлении симптомов вирусного заболевания будет предложена госпитализация. Это уже отработанная практика.

Экстренных случаев здесь пока не регистрировали.

Нет наплыва и в здравпунктах Национального аэропорта. В день 1-2 человека с симптомами вирусной инфекции. Жалуются на общее недомогание, боль в горле, ломоту в костях. Каждому оказывается первая помощь.

Дмитрий Самохин, врач-терапевт здравпункта РУП «Национальный аэропорт «Минск»:

Яркого увеличения количества обращений не наблюдается. Пожалуйста, с 10 января обратились по этому поводу два человека.

Медицинский контроль на границе – международная практика. По принципу, аналогичному белорусскому, работает Россия, США, Канада и страны Европы. Франция во время эпидемии распространяет санитарный контроль на все виды транспорта, включая морской. В Японии в таких случаях вводят обязательный опрос всех приезжих.

Чтобы избежать ситуации с АH1N1, когда в 2009-10 годах в Беларуси вирусом переболели тысячи, предпринимаемые меры безопасности, пожалуй, самая действенная пилюля.