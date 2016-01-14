Новости Беларуси. Минздрав Беларуси пока не прогнозирует эпидемии гриппа. Заболеваемость острыми вирусно-респираторными инфекциями остается на низком уровне. Этиологическая картина представлена в основном негриппозными вирусами.

Низкий уровень заболеваемости медики связывают с успешной компанией вакцинации, в ходе которой прививки сделали более 40% населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы говорим о том, что вакцинированным, в общем-то, нечего, потому что если они и заболевают, то заболевание переносят достаточно легко. Конечно, тем, кто не вакцинировался, особенно те, кто имеет хроническую патологию, относящуюся к группе риска, им нужно побеспокоиться.