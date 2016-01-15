Ароматерапевт Наталья Дичковская рассказала о зимней ароматерапии в программе «УТРО» на СТВ

Какие ароматы мы должны чувствовать зимой, чтобы нам было в эту пору года приятно, радостно, чувствовали себя бодро. Об этом рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» ­ – ароматерапевт Наталья Дичковская.

Для того, чтобы взбодриться, нужно выбирать те масла, которые обладают бодрящим, тонизирующим действием. Вообще, контакт эфирного масла с чистой кожей запрещен. Они могут вызвать ожог. За редким исключением масел, которые можно наносить на кожу: чайное дерево, лаванда, мирра и ладан. Масло лаванды – это аптечка в одном флаконе. Оно обладает и антибактериальным, и противовирусным эффектом. С помощью его можно предотвратить раздражение кожи. Если какие-то раздражения уже возникли, вы ускоряете регенерацию ткани. Это масло даже входит в состав английской аптечки. По своему действию масло лаванды настолько эффективно, что может заменить даже зелёнку и йод.

Есть классическое масло, которое используют для активации памяти, – розмарин. Розмарин называют маслом от амнезии, и даже используют для людей с серьёзной потерей памяти. Розмариновое масло активизирует работу сердечно-сосудистой системы. В том числе, способствует запоминанию и сохранению информации.