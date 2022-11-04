Прямой эфир

«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?

04 ноября 2022 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Избыточный вес – результат отложения жировых формирований. В зоне риска люди в возрасте 45+, потому как увеличение массы тела сопровождается возникновением разного рода заболеваний как у мужчин, так и у женщин.

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс – смотреть здесь.

«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?-1

Людмила Жилевич, заместитель главного врача – руководитель Республиканского геронтологического центра:
Нарушается наша сердечно-сосудистая система, а значит сосудистая стенка, кровоснабжение всех органов. Доказано, что у людей пожилого возраста, если страдают ожирением, возникает такая проблема, как онкологические заболевания и связь с когнитивными нарушениями.

У женщин проблемы появляются с наступлением менопаузы, а мужчины начинают набирать вес после 35. Чтобы встретить старость здоровыми, нужно следить за массой тела.

«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?-4

Людмила Жилевич:
Есть очень простой способ это взвешивание. Второй способ это подойти в поликлинику или можно самому на калькуляторе посмотреть свой индекс массы тела. Он должен быть не меньше 22 и не больше 25. Но надо помнить о том, что в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, мы не рекомендуем женщинам худеть очень сильно, потому что недостаток жиров, мышечной массы может вести к тому, что будет развиваться остеопороз, или хрупкость костей.

Важность похудения обусловлена и нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Лишний вес значительно повышает риск травм и может быть причиной инвалидности. Стоит обращать внимание на соотношение мышечной и жировой массы.

«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?-7

Людмила Жилевич:
Есть специальные весы, которые позволяют определить соотношение жиров и мышц в вашем организме. Мы сбалансированно питаемся. Особенно после 75 лет белков должно быть достаточно. Если после 75 лет человек худеет, то развивается так называемое патологическое старение. Что еще необходимо делать? Это физические нагрузки. И третье это, конечно, когнитивные тренировки.

Держать под контролем стоит и сантиметры талии.

Людмила Жилевич:
Окружность талии. Для мужчин это не больше 94, а для женщин не больше 80. Но есть еще такой показатель, как соотношение талии и объема бедер. Для мужчины он должен быть не больше 0,9, а для женщин где-то 0,8.

Помните, что жизнь многогранна: после 60 лет появляются другие краски и ее позитивные стороны. Занимайтесь спортом и следите за здоровьем.

# Здоровье # Здоровье # Людмила Жилевич # Валерия Яскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мир стал полностью стерилен от натуральной оспы». Какие прививки действительно необходимы детям и почему?
02 ноября 2022 19:37

«Мир стал полностью стерилен от натуральной оспы». Какие прививки действительно необходимы детям и почему?

На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?
02 ноября 2022 18:04

На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?

Нет большой доказательной базы. Насколько эффективны иммуномодуляторы в борьбе с вирусными заболеваниями?
02 ноября 2022 17:27

Нет большой доказательной базы. Насколько эффективны иммуномодуляторы в борьбе с вирусными заболеваниями?