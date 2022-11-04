«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?

Избыточный вес – результат отложения жировых формирований. В зоне риска люди в возрасте 45+, потому как увеличение массы тела сопровождается возникновением разного рода заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс – смотреть здесь.

Людмила Жилевич, заместитель главного врача – руководитель Республиканского геронтологического центра:

Нарушается наша сердечно-сосудистая система, а значит сосудистая стенка, кровоснабжение всех органов. Доказано, что у людей пожилого возраста, если страдают ожирением, возникает такая проблема, как онкологические заболевания и связь с когнитивными нарушениями. У женщин проблемы появляются с наступлением менопаузы, а мужчины начинают набирать вес после 35. Чтобы встретить старость здоровыми, нужно следить за массой тела.

Людмила Жилевич:

Есть очень простой способ – это взвешивание. Второй способ – это подойти в поликлинику или можно самому на калькуляторе посмотреть свой индекс массы тела. Он должен быть не меньше 22 и не больше 25. Но надо помнить о том, что в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, мы не рекомендуем женщинам худеть очень сильно, потому что недостаток жиров, мышечной массы может вести к тому, что будет развиваться остеопороз, или хрупкость костей. Важность похудения обусловлена и нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Лишний вес значительно повышает риск травм и может быть причиной инвалидности. Стоит обращать внимание на соотношение мышечной и жировой массы.