«После 65 лет мы не рекомендуем женщинам худеть». Как следить за весом и сохранить здоровье надолго?
Избыточный вес – результат отложения жировых формирований. В зоне риска люди в возрасте 45+, потому как увеличение массы тела сопровождается возникновением разного рода заболеваний как у мужчин, так и у женщин.
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Людмила Жилевич, заместитель главного врача – руководитель Республиканского геронтологического центра:
Нарушается наша сердечно-сосудистая система, а значит сосудистая стенка, кровоснабжение всех органов. Доказано, что у людей пожилого возраста, если страдают ожирением, возникает такая проблема, как онкологические заболевания и связь с когнитивными нарушениями.
У женщин проблемы появляются с наступлением менопаузы, а мужчины начинают набирать вес после 35. Чтобы встретить старость здоровыми, нужно следить за массой тела.
Людмила Жилевич:
Есть очень простой способ – это взвешивание. Второй способ – это подойти в поликлинику или можно самому на калькуляторе посмотреть свой индекс массы тела. Он должен быть не меньше 22 и не больше 25. Но надо помнить о том, что в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, мы не рекомендуем женщинам худеть очень сильно, потому что недостаток жиров, мышечной массы может вести к тому, что будет развиваться остеопороз, или хрупкость костей.
Важность похудения обусловлена и нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Лишний вес значительно повышает риск травм и может быть причиной инвалидности. Стоит обращать внимание на соотношение мышечной и жировой массы.
Людмила Жилевич:
Есть специальные весы, которые позволяют определить соотношение жиров и мышц в вашем организме. Мы сбалансированно питаемся. Особенно после 75 лет белков должно быть достаточно. Если после 75 лет человек худеет, то развивается так называемое патологическое старение. Что еще необходимо делать? Это физические нагрузки. И третье – это, конечно, когнитивные тренировки.
Держать под контролем стоит и сантиметры талии.
Людмила Жилевич:
Окружность талии. Для мужчин это не больше 94, а для женщин – не больше 80. Но есть еще такой показатель, как соотношение талии и объема бедер. Для мужчины он должен быть не больше 0,9, а для женщин – где-то 0,8.
Помните, что жизнь многогранна: после 60 лет появляются другие краски и ее позитивные стороны. Занимайтесь спортом и следите за здоровьем.