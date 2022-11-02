«Мир стал полностью стерилен от натуральной оспы». Какие прививки действительно необходимы детям и почему?
Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Впервые провел вакцинацию коровьей оспы сыну своего садовника»
Елена Сманцер, актриса, модель:
Я отработала очень долго в прививочном кабинете медсестрой. Моя первая специальность – прививочная операционная медсестра. Если речь о прививках, коронавирусе и гриппе – немножко позже, то о тех прививках детских: АКДС, БЦЖ, полиомиелит – то есть, естественно, детей прививать надо. Потому что даже та же натуральная оспа – в Великобритании в 1796 году Эдгар Дженнер впервые провел вакцинацию коровьей оспы сыну своего садовника. То есть он ввел ему активную жидкость из папулы.
Андрей Перепечко, противник вакцинации:
Почему не на своем сыне? Потому что сын садовника дешевле. Британцы – я знал, им нельзя верить.
Елена Сманцер:
Тем не менее, посмотрите, уже в 1980 году мир стал полностью стерилен от натуральной оспы и сейчас уже не продолжает вакцинацию против этого заболевания. Поэтому я не могу быть на 100 % против всей вакцинации. Также противополиомиелитные вакцины, то есть в 2002 году Россия и страны постсоветского пространства тоже свободны, но тем не менее еще продолжают прививать полиомиелитной вакциной. Я не против, потому что дети – это наше будущее.
Температура 40 держалась больше недели
Елена Сманцер:
У меня был горький опыт потом, я уже не работала. Без моего согласия в школе привили сына против гриппа. Это было давно, наверное, лет 15 тому назад. Ребенок мой еле дошел из школы домой. Неизвестно, заболели бы мы этим гриппом, потому что вообще никогда не болели. Нас просто приглашали в поликлинику, потому что нас никто не видел: «Придите, мы хоть вас взвесим, обмеряем». Он пришел, 40 температура после этой прививки держалась больше недели. Я не знала, чем сбивать, у нас были скорые. После этого я сказала: «Никаких прививок против гриппа». Поэтому против ковида… У меня тоже есть печальный случай – отец ушел от ковида без прививки и очень близкий знакомый сразу после прививки. Поэтому тоже 50 на 50.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ведь он мог заразиться еще до того, как вакцинировался.
Андрей Перепечко:
Все от головы идет.
Елена Сманцер:
Не знаю, чем он заразился. Прививка мало изучена, то есть два и три года. Потому что этого мальчика против оспы прививали 23 раза. 23 раза он делал испытания на этом мальчике, сыне своего садовника. После этого только он ввел ему содержимое из папулы натуральной оспы, и мальчик тогда не заболел. Поэтому я пока в ожидательном режиме ковидной вакцины.
Не против прививок, которые проверены десятилетиями
Алеся Лакина:
Вы никогда ни от чего не прививались?
Елена Сманцер:
Нет, почему? Эти все детские прививки. Даже в 26 лет я еще ревакцинировалась вместе с дочерью. Когда маленькая дочь была, я сделала себе АКДС. Я не против этих прививок, которые проверены десятилетиями, испытаны уже настолько, что им можно доверять. По секрету, когда я после медучилища пришла работать в этот прививочный кабинет, уже собиралась в декретный отпуск с первым ребенком. Мне старая врач-инфекционист, которая назначала всем деткам прививки в плановом режиме, сказала, что не с трех, шести, девяти месяцев – тяни, как можно дальше. Лет с полутора, когда ребенок стойко будет стоять на ногах. Делать прививки обязательно, но не в три месяца.
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