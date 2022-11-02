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На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?

02 ноября 2022 18:04
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Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?-1

Андрей Перепечко, противник вакцинации:
Бывает появляются первые признаки заболевания, в носоглотке начинается першение, дискомфорт. Способ, во-первых, прекрасный – берешь сразу кусочек хлебушка, намазываешь хрен толщиной в палец, съедаешь его, еще высасываешь сок до тех пор, пока у тебя не появляется испаринка. Как только испаринка появилась, у тебя уже больше ничего не будет. Первые признаки – сразу ты запечатываешь эту инфекцию, щиплет там, где уже слизистая поражена.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я слышала еще, в нос закапывают лук, луковый сок.

Андрей Перепечко:
Нет, это мазохисты, ни в коем случае. Можно просто взять луковичку, поесть. То есть нечто фитонцидное – то, что орошает слизистую и не дает инфекции дальше распространиться. Можете думать, что я какой-нибудь дремучий из глубинки лошок, но это работает эффективно.

Наталья Надольская:
Ноги парить?

Андрей Перепечко:
Не надо.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как прокомментируют врачи? Имеют ли место быть такие методы лечения?

На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?-4

Александра Катлинская, врач-инфекционист:
Насчет лука и хрена я ничего не могу подсказать. Хреном лучше не заработать ожог слизистой.

Андрей Перепечко:
Я же не банку съедаю.

Александра Катлинская:
Вообще, какие-то методы профилактики обычные, народные, к которым мы все привыкли, мамы, бабушки нам все время делали: чай с лимоном, медом, малиной – это прекрасно, конечно, помогает.

Андрей Перепечко:
Витаминные морсы какие-нибудь, квашеная капуста, самогонка.

Александра Катлинская:
Если начинается першение в горле или какое-то недомогание, небольшой озноб, то есть чувствуете, что простываете, нужно согреться. Нужно согреть организм изнутри – лучше всего выпить теплого чаю.

Нет большой доказательной базы. Насколько эффективны иммуномодуляторы в борьбе с вирусными заболеваниями – подробнее здесь.

# Здоровье # Здоровье # Андрей Перепечко # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Александра Катлинская # Фотофакт

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