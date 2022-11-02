На хлебушек намазываешь хрен толщиной в палец. Какими средствами народной медицины можно остановить простуду?

Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Перепечко, противник вакцинации:

Бывает появляются первые признаки заболевания, в носоглотке начинается першение, дискомфорт. Способ, во-первых, прекрасный – берешь сразу кусочек хлебушка, намазываешь хрен толщиной в палец, съедаешь его, еще высасываешь сок до тех пор, пока у тебя не появляется испаринка. Как только испаринка появилась, у тебя уже больше ничего не будет. Первые признаки – сразу ты запечатываешь эту инфекцию, щиплет там, где уже слизистая поражена.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я слышала еще, в нос закапывают лук, луковый сок.

Андрей Перепечко:

Нет, это мазохисты, ни в коем случае. Можно просто взять луковичку, поесть. То есть нечто фитонцидное – то, что орошает слизистую и не дает инфекции дальше распространиться. Можете думать, что я какой-нибудь дремучий из глубинки лошок, но это работает эффективно.

Наталья Надольская:

Ноги парить?

Андрей Перепечко:

Не надо.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как прокомментируют врачи? Имеют ли место быть такие методы лечения?