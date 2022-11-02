Нет большой доказательной базы. Насколько эффективны иммуномодуляторы в борьбе с вирусными заболеваниями?

Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что есть приверженцы такого метода середины – не делать прививку, но при этом пить иммуномодуляторы и противовирусные препараты в качестве профилактики, чтобы не заболеть. То есть не симптомно их принимать, а до появления болезни. Что вы думаете об этих пациентах?