Нет большой доказательной базы. Насколько эффективны иммуномодуляторы в борьбе с вирусными заболеваниями?

Гриппом болеют люди всех возрастов в любое время года, однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний и зимне-весенний периоды. По мере приближения эпидемиологического сезона многие колеблются, стоит ли делать прививку. На одной чаше весов страх подхватить неприятную болезнь, а на другой – все тот же страх, но уже от последствий вакцинации. О том, насколько обоснованы опасения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что есть приверженцы такого метода середины – не делать прививку, но при этом пить иммуномодуляторы и противовирусные препараты в качестве профилактики, чтобы не заболеть. То есть не симптомно их принимать, а до появления болезни. Что вы думаете об этих пациентах?
Александра Катлинская, врач-инфекционист:
К сожалению, у существующих иммуномодуляторов, иммуностимуляторов и противовирусных лекарств нет достаточно большой доказательной базы. Поэтому применение этих лекарственных средств под таким большим вопросом. Опять же, со мной многие могут не согласиться, некоторые врачи в том числе. Тут мнения расходятся. Что касается иммуномодулирующих препаратов – конечно же, они имеют место быть. Однако это серьезные лекарственные средства, которые назначаются по строгим показаниям пациентам с какой-то иммуносупрессией. То есть так просто препараты, которые обладают действительно иммуномодулирующим действием на рынке не представлены.
«Прививка не гарнирует 100%-ную защиту». В чем плюсы вакцинации, рассказала врач – подробнее здесь.