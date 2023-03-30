Вызвать скорую в первые 4 часа. Врач рассказал, как избежать последствий инсульта

Инсульт, или поражение мозга, происходит из-за закупорки либо разрыва сосуда в сером веществе. Кто в группе риска, какие симптомы и почему важны первые четыре часа после кровоизлияния?

Ярослав Жолнеркевич, заведующий инсультным блоком ГУ «Минский городской научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Симптомы инсульта зависят от того, какой сосуд поражен. Это может быть острое нарушение речи, острая асимметрия лица. Или же парез одной или двух конечностей с одной стороны. Также это могут быть координаторные нарушения. То есть речь об онемении конечностей либо части лица. Если такое происходит, то первое, что нужно сделать, – это незамедлительно вызвать скорую. Именно это поможет избежать тяжелых последствий.

Ярослав Жолнеркевич:

Есть такое понятие, как терапевтическое окно. Это время – до 4,5 часа – когда пациента практически можно вылечить. Участок мозга, который должен был умереть, в течение 5-7 минут мозг, как правило, умирает. Формируется маленький участок мозга, который умер. Но рядом с ним большая пограничная зона, в которой кровоток сохранен. Эту зону можно спасти. Врачи вводят большую дозу препарата, разжижающего кровь, что позволяет растворить тромб и восстановить кровоток. То есть спасти пограничную зону вокруг отмершего из-за инсульта участка. К слову, поражение мозга может произойти с человеком любого возраста, если у пациента есть ряд патологий.

Ярослав Жолнеркевич:

Ожирение, гиподинамия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, патологии сердечно-сосудистой системы. Курение, прием алкоголя, что способствует развитию артериальной гипертензии. И в 17 лет инсульты. Как правило, есть причины для развития инсульта в таком возрасте. Врожденные пороки сердца, врожденная патология, которая уже предрасполагает, что, возможно, случится инсульт. Если пациент уже перенес инсульт, то ему следует обязательно соблюдать профилактику, которую рекомендуют врачи. Для тех же, кто в группе риска, тоже есть правила.