Почему падает зрение и как с этим бороться? Поговорили с офтальмологом

Бич современного времени – плохое зрение. Падает оно совершенно по разным причинам, и уследить за этим процессом не всегда удается. Какие причины падения зрения выделяют специалисты и как с этим бороться?

Анна Зябкина, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:

Причин много. Можно условно их разделить на те, которые связаны с воспалительными заболеваниями, наследственными факторами, возрастными изменениями. И в отдельную группу мы еще выносим снижение зрения на фоне постоянной повышенной зрительной нагрузки. Естественно, с возрастом зрение ухудшается, потому что глаз – это такой же орган, как и все остальные в теле человека. Поэтому возрастные изменения затрагивают и его. И есть некоторые заболевания, которые мы связываем больше с возрастом. Это катаракта, глаукома и возрастная макулярная дистрофия.

Проследить момент, когда у человека начинает ухудшаться зрение, не всегда возможно. Ведь только в редких ситуациях оно пропадает или падает стремительно. Но есть некоторые симптомы, при появлении которых точно стоит обратиться к специалисту.

Анна Зябкина:

Самое главное – это снижение зрения (либо постепенное, либо внезапное). Но бывает и так, что человек не отмечает такого симптома, зато предъявляет другие жалобы. Например, пелена перед глазами или песок в глазах, быстрая утомляемость, даже головные боли бывают. И даже такой нехарактерный симптом, как зуд век. Мы начинаем проверять человека, и обнаруживается, что под этими нехарактерными, казалось бы, симптомами скрывается снижение зрения. Очень серьезной угрозой для здоровья человека считается постепенная потеря зрения. Наилучшее решение данной проблемы – периодическое посещение кабинета врача-офтальмолога. Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» проведут качественное обследование ваших глаз и назначат персональное и своевременное лечение.

Анна Зябкина:

Главное, если заметили снижение зрения, – это не заниматься самолечением, а сразу обратиться к специалисту, чтобы он обследовал, обнаружил, почему так происходит, и назначил соответствующую тактику диагностики и дальнейшего лечения. Если, условно, здоровый человек, то раз в год обязательно. Если мы обнаруживаем какое-то заболевание, то в зависимости от того, какая это патология, устанавливается определенный период наблюдения.