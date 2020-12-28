«Помогают снять тревожность и напряжение у детей». Почему ещё стоит завести домашнее животное

Домашние питомцы и дети способны устроить настоящий бунт на корабле. Друзья – не разлей вода обмениваются положительными эмоциями и играют в жизни друг друга немаловажную роль. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

К сожалению, в наше время очень много дошкольников сталкиваются с неврозами. И домашние питомцы помогают снять тревожность и напряжение у детей. Котики вообще считаются такими психотерапевтами и даже используются в терапии психологами. Собаки в то же время очень часто могут помочь ребенку справиться с ночными страхами и кошмарами, ребенок чувствует себя в большей безопасности, когда рядом есть животное.

Но перед тем, как заводить пушистого терапевта, ребенку стоит объяснить, что плюшевый комочек – не игрушка. Ольга Гома:

Задача родителя: объяснить ребенку, что значит питомец. Возможно, посмотреть какие-то видеоролики, почитать книги о том, как заботиться об этом домашнем животном. Животное может болеть, его придется лечить, делать прививки, стричь ногти и купать, он такой же член семьи и о нем нужно заботиться. Ребенок не всегда может рассчитать свои силы.

Животные – лучшие поводыри по жизни. Беспомощные создания научат малыша ответственности, сопереживанию и терпению. И если ваш кроха намекает на нового члена семьи, не стоит тянуть кота за хвост. Осуществите его мечту, ведь она символизирует желание заботиться и дарить любовь. Ольга Гома:

Выбирая домашнего питомца, обратите внимание на то, сколько они живут, потому что, возможно, это будет тот первый случай, когда ребенок столкнется со смертью близкого существа. И если вдруг это случилось, не стоит бояться сказать ребенку правду, скрывать от него, потому что дети чувствуют. Скорее всего, они догадаются о том, что произошло. Лучше дать им возможность пережить эту травму, попрощаться с животным. Это может помочь ребенку осознать то, что жизнь конечна.

Понимая чувства братьев наших меньших, ребенок вряд ли станет дразнить голодного бродягу или провоцировать соседского пса. Четвероногие создания успокаивают и снижают уровень агрессии. Ольга Гома:

Домашние животные также способствуют развитию коммуникативности, дети учатся понимать потребности других, чувствовать их, также учатся невербальному пониманию эмоций.

Щенячьи нежности – лучшее лекарство от тоски, особенно для единственного ребенка в семье. Ольга Гома:

Дети, которые одни в семье, чаще более глубоко переживают какие-то ситуации дома, например, поссорились родители, если детей двое-трое, они обсудили это между собой, позлились и у них все это прошло. Но если ребенок один, то хотя бы с собакой поговорить для него уже будет терапевтично.