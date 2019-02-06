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В Беларуси изменился режим работы аптек

06 февраля 2019 18:34
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Новости Беларуси. Купить лекарство даже ночью. Опция не новая, но теперь ещё более доступная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменился режим работы аптек-1

Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек. Многие продлили рабочий график до утра или до позднего вечера.

Информацию о лекарствах и режиме работы аптек можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек.

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# Здоровье # Здоровье # Фотофакт

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