Новости Беларуси. Купить лекарство даже ночью. Опция не новая, но теперь ещё более доступная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек. Многие продлили рабочий график до утра или до позднего вечера.

Информацию о лекарствах и режиме работы аптек можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек.