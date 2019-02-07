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«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?

07 февраля 2019 08:10
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В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, соответствующий декрет Президент подписал накануне. Новые правила вступают в силу через полгода.

Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РУВД г. Минска:
Первое время мы будем работать на профилактику для того, чтобы людям разъяснять ответственность. И только, если уже после таких мер профилактического характера кто-то будет повторно где-то задерживаться или же не поймёт наши предупредительные меры, они будут привлекаться к ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?-1

Ощутимо расширяется список мест, свободных от курения. По новым правилам, дымить запрещено на детской площадке, в подъезде, лифте и рабочем кабинете. Табу не затронуло разве что балконы в квартирах.

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?-4

Под запрет попадают буквально некоторые слова. Так выражения, которые пусть и отдалённо, но напоминают названия разного рода табачных изделий, нельзя использовать на вывесках магазинов.

Ограничения на этот раз распространяется и на новомодные курительные гаджеты. К слову, родоначальником е-курения считается фармацевт Хон Лик. Он сконструировал никотиновый парогенератор для умирающего от рака отца.

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?-7

Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Усвояемость вещества в виде пара намного больше, чем дыма. Человечеству такие процедуры, как ингаляции, известны много десятилетий, и в данном случае получается, что мы употребляем никотиновые ингаляции.

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?-10

Рекламировать даже такие на первый взгляд псевдо-сигареты, а тем более продавать жидкости для них несовершеннолетним – теперь, как минимум, административно наказуемо. Подростки порой не осознают всю серьёзность последствий. Пагубная привычка определённо негативно отразится на здоровье, а значит, и на продолжительности жизни.

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?-13

Сергей Дубовик:
Административная ответственность предусмотрена статьёй 17.9 Кодекса об административных правонарушениях, и наступает она с 16 лет. Ответственность в виде штрафа до 4 базовых величин. Если же несовершеннолетний не достиг этого возраста, с которого наступает административная ответственность, по статье 9.4 могут быть привлечены родители, в виде штрафа до 10 базовых величин, если данный вид правонарушения явился причиной уклонения родителей от воспитания ребёнка.

# Здоровье # Здоровье # Сергей Дубовик # Жанна Истомина # Фотофакт # Курение в Беларуси

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