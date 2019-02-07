«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?

В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, соответствующий декрет Президент подписал накануне. Новые правила вступают в силу через полгода. Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РУВД г. Минска:

Первое время мы будем работать на профилактику для того, чтобы людям разъяснять ответственность. И только, если уже после таких мер профилактического характера кто-то будет повторно где-то задерживаться или же не поймёт наши предупредительные меры, они будут привлекаться к ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

Ощутимо расширяется список мест, свободных от курения. По новым правилам, дымить запрещено на детской площадке, в подъезде, лифте и рабочем кабинете. Табу не затронуло разве что балконы в квартирах.

Под запрет попадают буквально некоторые слова. Так выражения, которые пусть и отдалённо, но напоминают названия разного рода табачных изделий, нельзя использовать на вывесках магазинов. Ограничения на этот раз распространяется и на новомодные курительные гаджеты. К слову, родоначальником е-курения считается фармацевт Хон Лик. Он сконструировал никотиновый парогенератор для умирающего от рака отца.

Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Усвояемость вещества в виде пара намного больше, чем дыма. Человечеству такие процедуры, как ингаляции, известны много десятилетий, и в данном случае получается, что мы употребляем никотиновые ингаляции.

Рекламировать даже такие на первый взгляд псевдо-сигареты, а тем более продавать жидкости для них несовершеннолетним – теперь, как минимум, административно наказуемо. Подростки порой не осознают всю серьёзность последствий. Пагубная привычка определённо негативно отразится на здоровье, а значит, и на продолжительности жизни.